Llamado de última hora: Luis Fernando Tena sorprende a Guatemala al convocar otra figura para las Eliminatorias al Mundial 2026

Cuando parecía que no habría más sorpresas en la convocatoria de la Selección de Guatemala para la última ventana de las Eliminatorias Concacaf, en la que recibirá a Panamá y Guatemala en “El Trébol”, Luis Fernando Tena decidió patear el tablero con el llamado de un nuevo elemento.

Días atrás, la FFG (Federación de Fútbol de Guatemala) anunció a los dieciocho seleccionados de la Liga Nacional que comenzaron a trabajar con miras a la fecha FIFA de noviembre, en la cual la Bicolor se jugará su boleto al Mundial 2026. Aunque se sumó un nombre más a la lista.

¿Cuál es el futbolista que Luis Fernando Tena sumó a la Selección?

Luis Fernando Tena decidió sumar a un defensor a la nómina: Diego Santis. El lateral derecho de Antigua GFC y hermano menor del goleador Oscar Santis fue citado por primera vez por el entrenador mexicano para disputar la clasificatoria mundialista.

ver también “Me encantaría”: Luis Fernando Tena recibe la respuesta de un refuerzo extranjero para jugar con Guatemala rumbo al Mundial 2026

El jugador de 23 años acumula apenas dos partidos con la Selección mayor de Guatemala, ambos en la era Tena. Jugó 31 minutos en el amistoso que terminó en derrota 1-0 frente a Islandia, el 14 de enero de 2024. Y antes, en noviembre de 2023, debutó ante Jamaica en otro fogueo que finalizó 0-0.

Hasta el momento, la gran novedad en la última línea había sido el llamado de Carlos “Chava” Estrada en lugar del suspendido Nicolás Samayoa. Y ahora se suma Santis, luego de que la FFG le enviara una carta a Antigua informándole de la convocatoria del juvenil para el microciclo que finalizará el 19 de noviembre.

El ex defensa de Comunicaciones registra 13 apariciones con el cuadro colonial este semestre, contando el Apertura 2025 y la Copa Centroamericana. Disputó en total 884 minutos y brindó una sola asistencia.

