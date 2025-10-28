Tras darle el bronce a Guatemala, Matt Evans habla sin rodeos sobre el llamado de Luis Fernando Tena para las Eliminatorias al Mundial 2026

Matt Evans es uno de los futbolistas con mayor proyección para Guatemala, con sus rendimientos superlativos. Se sabe que Luis Fernando Tena lo mira de cerca, justo en un momento que podría ser histórico cada uno de los guatemaltecos.

Por el bronce de los Juegos Centroamericanos, La Bicolor le ganó a La Selecta 4-2, pese a que jugó con uno menos durante una hora. Matthew Evans concretó tres de los tantos y otorgó la asistencia para el faltante. Fue su partido perfecto.

Al finalizar este encuentro, sorprendió con sus declaraciones en medio del campo y demostró que se siente capacitado para los próximos desafíos. No solamente dio su análisis de la victoria concretada, sino también del prometedor futuro.

Matt Evans celebra en los Juegos Centroamericanos y sueña con el Mundial 2026

“Creo que es una posibilidad, pero no sé lo que está por venir. La Selección Mayor tiene juegos muy importantes. Si tengo la oportunidad, yo estaría muy feliz de ser parte del grupo. Espero poder sumar minutos, su tengo la chance. Realmente, si es que me llaman, estaría muy feliz. Sería un sueño llegar al Mundial”, sentenció.

“Fue un buen torneo, con un buen último partido. Fue importante obtener esta victoria, porque nos metimos en la siguiente parte de la clasificación a Juegos Olímpicos. Es un gran paso adelante para este grupo, que está muy feliz por lo conseguido. Este es un gran grupo, con el cual ganamos el tercer lugar”, dijo.

“Después de marcar el primero, sentí que iba a tener un par más. Hoy probé en una posición diferente, un poco más arriba en el campo. Me fue muy bien, nos fue muy bien. Estoy muy contento de haber logrado las anotaciones. Estar con la mayor es una posibilidad. Tendremos el control, porque volveremos a jugar en casa”, terminó.

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de Guatemala en la fase final

Local vs. Panamá , 13 de noviembre.

, 13 de noviembre. Local vs. Surinam, 18 de noviembre.

Matt Evans tiene un solo partido en la Selección Mayor, para el que jugó unos 21 minutos bajo las órdenes de Luis Fernando Tena. En U17, U18, U20 y U21, disputó 22 juegos y anotó 10 tantos. Sus funciones podrían ser históricas para el equipo.

Evans, además de ser la gran figura guatemalteca, quedó como máximo anotador de toda la competencia en la categoría de Fútbol XI Masculino.