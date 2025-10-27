Guatemala y El Salvador en alerta: Christiansen sonríe con la noticia que beneficia a Panamá para jugarse su boleto al Mundial 2026

La Selección de Panamá depende, en buena parte, de sí misma para clasificar de forma directa al Mundial 2026. Como comparte el liderato del Grupo A de las Eliminatorias con Surinam —tienen 6 puntos y la misma diferencia de gol—, necesita derrotar a Guatemala y El Salvador en la próxima fecha FIFA.

Días antes de su inicio, Thomas Christiansen se trasladó hacia territorio chapín junto a su cuerpo técnico para evaluar el Estadio “El Trébol”, que albergará el duelo del próximo 13 de noviembre por pedido de los futbolistas guatemaltecos y recibió la habilitación de la Concacaf.

Además, recientemente se lo ha visto observando partidos de la LPF (Liga Panameña de Fútbol) mientras define la convocatoria de cara a la ventana internacional más importante de su ciclo como entrenador de la Marea Roja. Todos los detalles cuentan. Y en ese sentido, recibió una ilusionante noticia.

El regreso que ilusiona a Panamá para noviembre

Según confirmó el periodista Arnulfo “Fufo” Barroso en el programa El Desmarque, Carlos Harvey se recuperará a tiempo para disputar con Panamá la recta final de las Eliminatorias Concacaf.

ver también Entre Panamá, Guatemala y Surinam: Bolillo Gómez descarta a El Salvador al elegir a sus candidatos del Grupo A para clasificar al Mundial 2026

El mediocampista de 25 años sufrió una lesión en los meniscos, que requirió cirugía, el pasado 8 de septiembre. Fue en el empate 1-1 con Guatemala, juego en el cual fue figura y anotó el gol que le devolvió las esperanzas a los canaleros. Se creía que iba a perderse el resto de la clasificatoria, pero el panorama cambió.

“Harvey está en la última fase de recuperación y recibirá el alta médica. Ya se espera que para el siguiente partido de Minnesota United, el lunes (la revancha contra Seattle Sounders por los playoffs de la MLS), esté en el banquillo. Y estaría en la convocatoria con la Selección de Panamá para los partidos de noviembre”, explicó Barroso.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Antes de la lesión, Harvey jugó 30 encuentros con su equipo este semestre (1.827 minutos), aportó tres goles y dio dos asistencias. No solo es una pieza importante para su entrenador, Eric Ramsay. También lo es para Christiansen y así lo hizo saber tras el agónico 1-1 que Panamá le arrancó a Surinam.

Publicidad

“He echado de menos a Harvey. Es un mediocentro que ocupa mucho espacio, recorre mucho, tiene mucha presencia en ese mediocampo. Es una baja sensible tanto en la parte sensible como de pivote. Hoy nos ha faltado un poco de frescura ahí, con el doble pivote, un poco más de movilidad”, dijo en rueda de prensa.