La Selección de Guatemala podría tener un nuevo extranjero pensando en el Mundial 2026 si termina clasificando. La Azul y Blanco depende de sí misma para estar por primera vez en una Copa del Mundo y definirá los dos partidos que quedan como local.

El jugador extranjero que se ofreció para vestir la camisola de Guatemala fue uno de los máximos goleadores de la Liga Nacional en este último tiempo. Se trata del argentino Nicolás Martínez, quien lleva 14 goles en 15 partidos disputados con Deportivo Mixco en este Apertura 2025.

El mensaje de Nicolás Martínez a Luis Fernando Tena para ser citado a la Selección de Guatemala

Este sábado, luego de la victoria de Mixco ante Mictlán por 2-1, Martínez dialogó con Tierra de Campeones TV y confesó su deseo de representar a Guatemala: “Sería buenísimo. Me encantaría vestir la camiseta de la Selección. Trabajo a full para brindarme al equipo. Si Dios quiere algún día se pueda“

Y le mandó un mensaje, bromeando, a Luis Fernando Tena: “Soy guatemalteco, Tena“. El delantero de 34 años nació en Argentina, pero llegó a Guatemala en 2019. Ya son casi seis años los que residió en suelo guatemalteco entre diferentes equipos, por lo que podría solicitar la nacionalidad.

El argentino atraviesa un gran presente y no para de marcar goles. Gracias a sus anotaciones, Mixco está en lo más alto del campeonato nacional tras 16 jornadas y sueña con ganar su primer título en la máxima división del fútbol chapín.

Martínez ha sido solicitado por muchos aficionados chapines. Si en la Selección Nacional se lo plantean seriamente, podría recibir la nacionalidad guatemalteca. Además, el argentino tiene el deseo de ser parte de la Bicolor. Hoy, los máximos referentes en la delantera son Darwin Lom, Rubio Rubín y Arquímides Ordóñez.

