Guatemala

Tres goles en 15 minutos y Guatemala delira: así juega Matt Evans, la joya de Luis Fernando Tena que preocupa a Panamá y El Salvador

El mediocampista ofensivo es una de las caras a tener en cuenta para los próximos compromisos chapines.

Juan Cruz Russo

Matt Evans ilusiona a Luis Fernando Tena: así juega la joya de Guatemala que preocupa a Panamá y El Salvador.
Matt Evans es una de las joyas más prometedoras con las que cuenta Guatemala entre sus selecciones formativas. Luis Fernando Tena lo tiene entre sus cejas, por la importancia de los próximos encuentros, en conjunto con su gran rendimiento.

Evans nació en Estados Unidos pero eligió defender los colores chapines. Tiene 19 años y juega como mediocampista ofensivo en el segundo equipo de LAFC, donde es una pieza clave. Lo siguen de cerca como alternativa para ir a la MLS.

Con buen manejo del balón, con capacidad defensiva y habilidades de ataque que parecen únicas, este jugador disputó 23 partidos en la temporada. Logró marcar 11 goles y dar un total de siete asistencias con excelente proyección.

Matt Evans sorprende a Guatemala: sus goles golpean El Salvador y asustan a Panamá

Los Juegos Centroamericanos 2025 se encaminan a su cierre, y el fútbol también busca a todos sus medallistas. Guatemala peleaba por la presea de bronce, para la que debía imponerse a su par de El Salvador. Lo hizo y fue con una goleada.

Sin dudas en su juego, La Bicolor le ganó a La Selecta por 4-2 pese a que jugó con un hombre menos desde la media hora de juego. Matthew Evans concretó tres de los tantos y otorgó la asistencia para el faltante. Fue su partido perfecto.

Evans tiene solamente un partido en la Selección Mayor, para el que jugó solo 21 minutos bajo las órdenes de Luis Fernando Tena. En U17, U18, U20 y U21, disputó 22 juegos y anotó 10 tantos. Sus funciones podrían ser históricas para el equipo. Especialmente para el juego que se viene contra Panamá.

Eliminatorias al Mundial 2026: partidos de Guatemala en el Grupo A de Concacaf

  • Local vs. Panamá, 13 de noviembre.
  • Local vs. Surinam, 18 de noviembre.
