Nathaniel Mendez-Laing y su mensaje a Luis Fernando Tena para un posible regreso a la Selección de Guatemala

El Milton Keynes Dons dio un paso firme en su lucha por el ascenso tras imponerse 2-1 al Bromley FC en la jornada 43 de la League Two. El gran protagonista fue el guatemalteco Nathaniel Méndez-Laing, quien regresó a la titularidad con una actuación determinante y manda un mensaje de que tiene el nivel para regresar a la Selección de Guatemala.

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Apenas al minuto 1, Méndez-Laing abrió el marcador, demostrando que ha dejado atrás su lesión y que vuelve a ser un jugador clave en el esquema del equipo inglés. Su anotación encaminó un triunfo vital en la recta final del campeonato.

El segundo gol llegó al minuto 16 por medio de Ben Wiles, mientras que Bromley descontó en el 75. Sin embargo, el resultado no se movió más y permitió al MK Dons sumar tres puntos fundamentales en su objetivo de ascender.

Para el seleccionado de Guatemala, este partido marca su cuarto encuentro tras su recuperación, luego de haber ingresado como suplente en los tres anteriores. Su regreso a la titularidad no pudo ser mejor, firmando su octavo gol en 22 partidos, cifras que reflejan su importancia ofensiva.

En la tabla, el MK Dons se ubica en la segunda posición con 79 puntos, colocándose en zona directa de ascenso. Su próximo desafío será el 18 de abril ante el Crewe Alexandra, en un duelo que podría ser clave para consolidar su lugar en la cima.

Mendez-Laing levanta la mano para volver a la Selección de Guatemala

A nivel internacional, el nombre de Méndez-Laing también genera debate. El jugador es elegible para la Selección de Guatemala, pero no ha sido considerado recientemente por Luis Fernando Tena.

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Su posible regreso podría darse en la Fecha FIFA de junio, aunque todo dependerá de si el técnico decide volver a contar con él para los próximos amistosos.