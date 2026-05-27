Jugó en Alajuelense y ya está en Costa Rica: el posible reemplazante de Alejandro Bran y Kenneth Vargas

La separación de Alejandro Bran y Kenneth Vargas de la selección de Costa Rica, obliga al "Bocha" Batista a buscar alternativas previo a los amistosos.

Las ultimas horas de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) han sido marcadas por la tensión a tan solo unos días para encarar la fecha FIFA en la que enfrentarán a Colombia e Inglaterra.

La separación de los futbolistas Alejadro Bran, Kenneth Vargas y Warran Madrigal obligan a Fernando Batista a buscar alternativas para reforzar su convocatoria y algunos nombres ya comienzan a circular.

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De acuerdo al reporte del periodista Kevin Jiménez, el elegido sería Kenyel Michel, quien ya se encuentra en territorio costarricense para presentarse a la concentración de la selección tica.

“Kenyel Michel se encuenta en Costa Rica al 100%, podría ser uno de los jugadores a convocar en caso de que busquen sustituir a los separados”, indicó Jiménez en su cuenta de X.

Con pasado Manudo

Michel de 22 años juega como extremo y su equipo actual es el Minnesota United de la MLS. Cabe recordar que Michel jugó con ocho partidos con el primer equipo de Alajuelense y fue campeón de la Copa Centroamericana en 2023.

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Posteriormente en 2024 fue cedido a Cartaginés, allí disputo 26 partidos de liga y logró anotar en tres ocasiones y fue en 2025 cuando fichó por el Minnesota United, club que le permitió culminar ese año con el equipo Manudo y fue pieza clave para obtener la 31.

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