Nathaniel Méndez-Laing es uno de los nombres insignia del primer ciclo de Luis Fernando Tena en la Selección de Guatemala. No tanto por el rendimiento que ofreció, sino por el impacto que significó la nacionalización y posterior llegada de un delantero con vasta trayectoria en el fútbol inglés, incluida la Premier League.

El extremo de 34 años fue perdiendo protagonismo paulatinamente en las convocatorias. De ser titular en la Copa Oro y la Liga de Naciones de 2023, pasó a jugar apenas once minutos en toda la última ronda de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Esto ocurrió en el recordado partido contra El Salvador del pasado 5 de septiembre, que terminó en derrota 1-0 en el Estadio Cuscatlán. Y fue el último que Méndez-Laing disputó con la camiseta Bicolor, ya que luego, en esa fecha FIFA, fue suplente contra Panamá.

¿Nathaniel Méndez-Laing vuelve a la Selección de Guatemala?

Según se mencionó en el canal de YouTube La Pizarra GT, Luis Fernando Tena estaría analizando volver a citar a Méndez-Laing, pero no de cara a los amistosos ante República Checa (jueves 4 de junio), Ecuador (domingo 7) y Austria (miércoles 10).

ver también ＂Me duele＂: Luis Fernando Tena habló como nunca sobre Nathaniel Méndez-Laing y su salida de Guatemala rumbo al Mundial 2026

“Se ha logrado saber que para Nations League hay una alta probabilidad de que Nathaniel Méndez-Laing tenga su última oportunidad en Guatemala, y todo parece indicar que Tena estaría dispuesta a que para esos compromisos, Méndez-Laing pueda ser parte de la Selección”, indicó la citada fuente.

El ariete viene de ser noticia al conseguir con su equipo, MK Dons, el ascenso a la tercera división de Inglaterra (League One). Sucedió este sábado, luego de vencer 3-0 a Tranmere Rovers con un gol suyo —el noveno en 24 apariciones— y una asistencia. Llegaron a 85 puntos, ubicándose en la cima de la tabla de posiciones, y se aseguraron subir de categoría a falta de una jornada.

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En síntesis