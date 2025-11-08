Nathaniel Mendez-Laing responde luego de ser marginado por Luis Fernando Tena de la Selección de Guatemala

El delantero Nathaniel Mendez-Laing volvió a ser protagonista con el Milton Keynes Dons en la League Two de Inglaterra, demostrando su gran nivel futbolístico pese a no haber sido convocado por la Selección de Guatemala para la Fecha FIFA de noviembre. El atacante inglés nacionalizado guatemalteco fue pieza clave en el empate 2-2 ante el Barnet, correspondiente a la jornada 15 del campeonato.

ver también Gran noticia: Luis Fernando Tena recibe la novedad que tanto esperaba para la Selección de Guatemala para el partido vs Panamá

Mendez-Laing fue titular y una de las principales referencias ofensivas del conjunto inglés. Su influencia en el ataque fue constante durante todo el encuentro, respaldando la confianza que su entrenador ha depositado en él. El delantero respondió con una actuación destacada que incluyó una anotación determinante, reafirmando su importancia en el esquema del equipo.

El gol del chapín llegó al minuto 65, cuando su equipo perdía 2-1. En una jugada colectiva bien elaborada, Mendez-Laing definió con categoría para mandar el balón al fondo de la red y decretar el empate parcial. Su tanto permitió que el MK Dons reaccionara y asegurara un punto vital en condición de visitante.

Con este resultado, el Milton Keynes Dons llegó a 25 puntos, ubicándose en la cuarta posición de la tabla y manteniéndose firme en la pelea por los puestos de ascenso a la League One. El rendimiento de Mendez-Laing ha sido uno de los pilares en la buena campaña del equipo, siendo protagonista tanto en goles como en asistencias a lo largo de la temporada.

Nathaniel Mendez-Laing marginado de Guatemala

La actuación del delantero llega en un momento especial, ya que muchos en Guatemala se han cuestionado la decisión de Luis Fernando Tena de no incluirlo en la lista para los partidos ante Panamá y Surinam por la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf. Aun sin estar presente con la bicolor, el jugador continúa levantando argumentos sólidos para futuras convocatorias.

ver también Desde España defienden a Guatemala y destrozan a periodistas de Panamá por menospreciar El Trébol: “Lo que tienen es miedo”

Mientras tanto, Nathaniel Mendez-Laing sigue demostrando que atraviesa un gran momento futbolístico en Inglaterra. Su gol y rendimiento constante confirman que es uno de los futbolistas guatemaltecos con mejor presente en el extranjero, y su ausencia en la selección nacional continúa siendo tema de debate entre aficionados y analistas deportivos.

Publicidad