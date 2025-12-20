Se confirma el tiempo de baja de Mendez-Laing que deja consternada a toda Guatemala

El futbolista inglés-guatemalteco Nathaniel Mendez-Laing entregó una noticia alentadora este día al confirmar que la cirugía en el tendón de la corva a la que fue sometido resultó todo un éxito. A través de sus redes sociales, el atacante de 33 años compartió un mensaje de optimismo, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera, ahora enfocada plenamente en la recuperación.

“¡La cirugía salió todo bien! Muchas gracias a los doctores y enfermeras, y de nuevo gracias por todos sus mensajes y apoyo. El camino a la recuperación comienza ahora”, escribió Mendez-Laing, agradeciendo al personal médico del hospital Prince Grace y a los aficionados que no dejaron de mostrarle respaldo durante los días más complejos del proceso.

La lesión se produjo hace un par de semanas durante el partido frente a Cambridge United, cuando el delantero se resintió en pleno compromiso y tuvo que abandonar el terreno de juego. Horas más tarde, el propio jugador confirmó que la molestia en el tendón de la corva requería una intervención quirúrgica, encendiendo las alarmas tanto en su entorno como en el Milton Keynes Dons (MK Dons).

La lesión de Mendez-Laing llega en el peor momento

La baja llega en un momento especialmente delicado, ya que Mendez-Laing atravesaba su mejor momento futbolístico desde su llegada al club, siendo una de las figuras más determinantes en la League Two de Inglaterra. Sin embargo, la operación era inevitable para evitar una recaída mayor y garantizar una recuperación completa a largo plazo.

Según estimaciones médicas, una lesión de este tipo puede mantener al futbolista entre tres y seis meses fuera de las canchas, dependiendo de la evolución y del trabajo de rehabilitación. Si el proceso avanza de manera positiva, el atacante podría regresar a la competencia entre marzo y mayo de 2026, con el objetivo de retomar el nivel que lo había consolidado como uno de los jugadores más influyentes de la categoría.

En el plano internacional, la situación genera interrogantes. Con la Selección de Guatemala, Mendez-Laing fue marginado recientemente por Luis Fernando Tena y no participó en los últimos partidos de la Eliminatoria Mundialista, por lo que ahora queda la incógnita de si podrá volver a la órbita de la Azul y Blanco en el inicio del próximo proceso, una vez supere completamente su recuperación.