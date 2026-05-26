Mientras el futuro del Fantasma Figueroa está en duda, Comunicaciones se asegura a un extranjero

El equipo blanco seguirá contando con uno de los extranjeros que más jugó en el Clausura 2026.

Hace varios días que el dueño de Comunicaciones, Ángel González, analiza el futuro del Fantasma Figueroa como entrenador. Se dieron algunas reuniones para conocer si seguirá en la próxima temporada, pero la confirmación todavía no se dio.

En medio de las dudas con el técnico chileno, la directiva de Comunicaciones ya tomó varias decisiones con respecto a la plantilla que disputará el Apertura 2026 de la Liga Nacional. Tras renovar a Fredy Pérez y Stheven Robles, ahora le tocó a un extranjero.

Ernesto Monreal renovará por un año más en Comunicaciones

El futbolista que acaba de renovar su contrato con los Cremas es Ernesto Monreal, uno de los que más jugó desde su llegada en 2025. El defensor central arribó por una temporada y ahora seguirá al menos una más después de conformar con su rendimiento.

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Según el periodista Byron Oliva, Monreal, que era una de las dudas, tendrá vínculo con Comunicaciones hasta el 30 de junio de 2027. El mexicano fue uno de los jugadores de confianza del entrenador crema y fue importante en varios momentos.

Ernesto Monreal fue uno de los más regulares.

De los 48 partidos que jugó el equipo crema entre los dos campeonatos, el ex Celaya estuvo presente en 40 (todos como titular). Salvo en un partido contra Marquense en el Apertura 2025 que salió lesionado y otro ante Achupa cuando fue expulsado este año, siempre disputó los 90′.

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La otra renovación importante que busca Comunicaciones

Ahora que uno de los zagueros titulares ya renovó, Comunicaciones buscará asegurarse la continuidad de José Pinto, uno de los referentes del plantel. Al central se le termina el contrato y la idea del club es renovarlo para que se mantenga.

En resumen

El defensor Ernesto Monreal renovó su contrato con Comunicaciones hasta el 30 de junio de 2027.

renovó su contrato con Comunicaciones hasta el 30 de junio de 2027. El dueño de Comunicaciones, Ángel González , analiza la continuidad del entrenador Fantasma Figueroa.

, analiza la continuidad del entrenador Fantasma Figueroa. El zaguero mexicano disputó 40 partidos como titular de los 48 jugados por el equipo.