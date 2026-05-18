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Tras lograr el ascenso, MK Dons toma una decisión con el futuro de Nathaniel Méndez-Laing

El guatemalteco ya conoce dónde jugará la próxima temporada en el fútbol británico.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El nacionalizado chapín conoce su futuro.
© Getty ImagesEl nacionalizado chapín conoce su futuro.

La temporada que protagonizó el Milton Keynes Dons en la League Two fue de otro nivel. Logró el ascenso a la League One tras sumar 86 puntos y estuvo muy cerca de quedarse con el título de la competencia. Terminó a solo uno del campeón Bromley.

Ahora que estará en una nueva categoría en la próxima campaña, el futuro de Nathaniel Méndez-Laing, que estaba en duda, ya está confirmado que seguirá en la institución según comunicó el club. El guatemalteco podrá luchar por el ascenso al Championship, aunque será una misión difícil.

A lo largo de lo que fue la competencia, Méndez-Laing logró jugar 25 de los 46 partidos posibles. Entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, debió ausentarse de las canchas por una complicada lesión en el tendón de la corva que lo obligó a pasar por el quirófano.

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Pese a su inactividad en la mitad de la temporada, el delantero chapín fue importante sobre el cierre del campeonato con goles y asistencias claves para conseguir puntos que aportaran al objetivo del ascenso. En la jornada 43, anotó el primer gol en la victoria contra el líder Bromley.

En estos 25 partidos que jugó, el nacido en Birmingham registró nueves goles y cuatro asistencias. Casi una contribución de gol cada dos juegos. Buenos números para el delantero, teniendo en cuenta que debió ausentarse en 19 partidos por la lesión.

¿Cómo quedó la situación de Méndez-Laing con la Selección de Guatemala?

Aún resta saber si Méndez-Laing volverá a tener las puertas abiertas en la Selección de Guatemala. Fue borrado por Luis Fernando Tena en la etapa final de las Eliminatorias en noviembre. En el medio, no pasaron muchos partidos, por lo que podría ser una buena incorporación si vuelve a ser convocado. Por ahora, seguirá fuera.

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En resumen

  • Nathaniel Méndez-Laing confirmó su continuidad con el club Milton Keynes Dons en la institución.
  • El equipo inglés sumó 86 puntos en la League Two y logró el ascenso directo.
  • El delantero guatemalteco registró nueve goles y cuatro asistencias en 25 partidos disputados.

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