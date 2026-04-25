El Milton Keynes Dons firmó una noche redonda en el fútbol inglés al concretar su ascenso a la League One, cumpliendo así uno de los grandes objetivos trazados para la temporada. El conjunto británico se hizo fuerte en casa y con autoridad derrotó 3-0 al Tranmere, resultado que no solo le permitió sumar tres puntos clave, sino también asegurar su regreso a la tercera división.

ver también Atención Guatemala: Nathaniel Mendez-Laing pone contra las cuerdas a Luis Fernando Tena

En medio de la celebración, el nombre de Nathaniel Méndez-Laing brilló con luz propia. El futbolista guatemalteco fue titular y respondió con una actuación determinante, siendo protagonista directo en el marcador y reafirmando su importancia dentro del esquema del equipo.

Méndez-Laing, figura en el ascenso

El seleccionado de Guatemala abrió el camino hacia la victoria al marcar el 1-0, un gol que encaminó el triunfo y desató la euforia en las gradas. Pero su aporte no quedó ahí, ya que también fue clave al brindar la asistencia del segundo tanto, consolidándose como una de las grandes figuras del compromiso.

Este rendimiento no es casualidad. Méndez-Laing ha sido pieza fundamental en la campaña del MK Dons, mostrando regularidad, liderazgo y capacidad para aparecer en los momentos decisivos. Su nivel ha sido respaldado por la confianza del cuerpo técnico, que lo ha mantenido como un habitual en el once inicial.

Con el ascenso ya asegurado, el equipo ahora apunta a cerrar la temporada con broche de oro. En la última jornada visitará al Fletwood con la misión de luchar por el título, un logro que pondría el sello perfecto a una campaña que ya es histórica para el club.

En lo individual, este ascenso representa un nuevo hito en la carrera de Nathaniel Méndez-Laing, quien suma su tercer ascenso en el fútbol inglés tras conseguirlo previamente con el Cardiff City y el Derby County. Una trayectoria que habla de su experiencia y capacidad para competir al más alto nivel.

Publicidad

Publicidad

ver también Nathaniel Mendez-Laing y su mensaje a Luis Fernando Tena para un posible regreso a la Selección de Guatemala

Sin duda, el futbolista chapín sigue dejando huella en Europa, elevando el nombre de Guatemala y posicionándose como uno de los legionarios más destacados. Ahora, con el objetivo cumplido, buscará cerrar la temporada levantando el trofeo y continuar escribiendo una historia de éxito en el balompié inglés.