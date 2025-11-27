La relación entre Nathaniel Méndez-Laing y la afición guatemalteca venía tensa desde hace semanas. Su ausencia en las convocatorias de octubre y noviembre, justo en el tramo decisivo de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026, generó dudas, sospechas y especulaciones. Mientras algunos aseguraban que había tenido roces internos, el técnico Luis Fernando Tena insistió que no existía ningún conflicto.

Pero ahora, con Guatemala ya eliminada, el propio Méndez-Laing rompió el silencio… aunque no de la manera que muchos imaginaban. En una publicación en sus redes sociales, el atacante expuso una situación que venía afectándolo desde hace tiempo y que incluso podría haber alimentado falsas versiones sobre su figura.

¿Qué pedido hizo Nathaniel Méndez-Laing en sus redes sociales?

“Esta no es mi cuenta de Facebook, chicos. No tengo idea cómo ellos tienen el tick azul. Por favor repórtenla”, escribió, acompañando el mensaje con la imagen de un perfil que usa su nombre, su foto y que aparece como verificado dentro de la plataforma.

El reclamo sorprendió a los aficionados chapines, quienes durante meses dieron por reales mensajes y movimientos atribuidos a Méndez-Laing en esa cuenta falsa. Varios de esos contenidos fueron utilizados para construir teorías sobre supuesta molestia con el cuerpo técnico o desinterés por la selección, escenarios que, a la luz de esta revelación, nunca habían sido confirmados.

La publicación de Nathaniel Méndez-Laing en sus redes sociales. (Foto: Instagram)

Aunque el futbolista no mencionó directamente cómo este falso perfil pudo influir en la percepción pública, su aclaración llega justamente cuando la Selección de Guatemala intenta cerrar un capítulo doloroso tras quedar fuera de la Copa del Mundo y mientras muchos seguidores buscaban explicaciones en cada ausencia y cada gesto.

Publicidad

Publicidad

ver también Fue titular indiscutible con Luis Fernando Tena en la Selección de Guatemala y ahora conoce el equipo en el que jugará el otro año

Su mensaje deja al descubierto un problema que ya se sospechaba: durante toda la eliminatoria circuló contenido atribuido al delantero que él jamás publicó. Una pieza más en un rompecabezas de confusiones, malentendidos y frustraciones que marcaron el camino de Guatemala rumbo al Mundial que ya no será.