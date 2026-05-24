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Mercado de fichajes

Comunicaciones sacude el mercado de Guatemala y se lleva una figura de Antigua GFC: “Nuevo delantero”

Los Cremas rearman la plantilla para la próxima temporada con la continuidad del Fantasma Figueroa en duda.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El delantero tendrá su segunda etapa.
© Antigua GFCEl delantero tendrá su segunda etapa.

Comunicaciones sigue realizando movimientos en el mercado de fichajes para la próxima temporada de la Liga Nacional de Guatemala. Los Cremas intentarán conseguir el título del Apertura 2026 con mayor presión, ya que este sábado Municipal lo superó en títulos nacionales.

Con el puesto del Fantasma Figueroa en duda, ya que el dueño Ángel González aún no tomó una decisión sobre su futuro, los Cremas tendrán varios refuerzos. A falta del anuncio oficial, uno de los primeros en llegar será una de las principales figuras de Antigua GFC.

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Según la información de la periodista Elisabeth González, “Dewinder Bradley se convierte en el nuevo delantero de Comunicaciones para la temporada 2026-2027“.

Captura de Facebook.

Captura de Facebook.

El nacido en Boca del Monte tendrá su segunda etapa en la institución crema. En 2020 llegó desde Capitalinos y se mantuvo hasta diciembre del 2021. Deja el equipo colonial después de ser bicampeón en el Clausura 2024 y el Apertura 2025.

En la temporada que finalizó en los cuartos de final para Antigua GFC, Bradley sumó 43 partidos (22 como titular) entre todas las competencias. Fue clave en la campaña anterior, cuando le marcó a Municipal en la final del Clausura 2024. Ese gol terminó valiendo un título para los coloniales.

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Las otras figuras que Comunicaciones le arrebata a Antigua

Con este fichaje asegurado, el Albo tendría otro jugador procedente de Antigua. Tanto Diego Santis como Brayam Castañeda serán los otros que pasarán de los Panzas Verdes para jugar en Comunicaciones.

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