Atención Guatemala: Nathaniel Mendez-Laing pone contra las cuerdas a Luis Fernando Tena

El Milton Keynes Dons dio un golpe de autoridad en la recta final de la temporada al imponerse 1-3 en condición de visita al Crewe Alexandra, resultado que lo acerca de manera firme a su gran objetivo: el ascenso a la League One de Inglaterra.

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En este compromiso volvió a destacar el guatemalteco Nathaniel Mendez-Laing, quien fue titular y confirmó que está completamente recuperado de la lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses. Su presencia en el once inicial refleja la confianza plena del cuerpo técnico.

Mendez-Laing no solo aportó dinámica en ataque, sino que también fue clave en el desarrollo del juego. El extremo chapín participó directamente en el segundo gol al brindar una asistencia, sumando así números importantes en una temporada donde ha ido de menos a más.

El triunfo deja al MK Dons en la segunda posición de la tabla con 82 puntos, colocándolo en zona directa de ascenso y con dos jornadas por disputar. Incluso, el equipo mantiene vivas sus opciones de pelear por el título, en un cierre que promete emociones hasta el último minuto.

Mendez-Laing busca regresar a la Selección de Guatemala

En lo individual, el rendimiento de Mendez-Laing ilusiona no solo a su club, sino también a la afición chapina. Tras superar una etapa complicada en especial luego de no ser tomado en cuenta en la parte final de la Eliminatoria Mundialista y a esto también se le suma la lesión que tuvo a inicios de año.

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Además, su buen momento podría abrirle nuevamente las puertas de la Selección de Guatemala, luego de haber sido marginado por Luis Fernando Tena en procesos recientes. Con continuidad y protagonismo, el extremo levanta la mano para volver a vestir la azul y blanco en futuras convocatorias.

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