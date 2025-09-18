“Me ha costado”: Roberto Hernández hace inesperada confesión de su nueva etapa como técnico de Comunicaciones

El entrenador de Comunicaciones, Roberto Hernández, se sinceró sobre el complicado arranque que ha tenido el equipo en el Torneo Apertura 2025 y dejó claro que el proceso le ha costado más de lo esperado. Desde su llegada, la expectativa era alta, sobre todo porque se rompió con la famosa “Rosca” de entrenadores, integrada por Willy Olivera, Iván Franco Sopegno y Ronald González, pero hasta ahora los resultados no han sido los ideales.

El estratega mexicano reconoció que su inicio en el banquillo crema ha sido complejo y que su continuidad incluso ha estado en duda por los tropiezos en las primeras jornadas. Sin embargo, aseguró que esta situación no es nueva en su carrera. “Casi en todos mis proyectos me ha costado mucho trabajo el inicio, casi en todos. Me ha llevado desarrollar 7 y 8 partidos para implantar la idea futbolística”, explicó Hernández.

El técnico admitió que pensaba que el panorama sería distinto en el equipo capitalino, dada la calidad del plantel. “Hoy pensaba que con Comunicaciones sería más fácil por la calidad de los jugadores, pero me ha costado igual, porque se ha hecho entre lesiones, entre suspensiones y el acomodar a los jugadores en sus posiciones adecuadas”, señaló.

Comunicaciones en busca de mejorar su racha

A pesar de las dificultades, Roberto Hernández mantiene un tono optimista y considera que la reciente victoria contra Malacateco puede marcar un antes y un después en el rendimiento del grupo. “Esperamos que este partido sea un cambio, que este sea el inicio de una mejor cara”, aseguró el timonel.

El entrenador también enfatizó que el grupo está comprometido y que confía en que con el paso de las jornadas la idea futbolística se afiance en el terreno de juego. Los cremas, señaló, tienen un plantel con la capacidad para salir adelante y volver a ser protagonistas del campeonato.

Ahora, Comunicaciones tendrá la oportunidad de confirmar su recuperación cuando enfrente mañana a Xelajú MC, en el inicio de la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025, un duelo que podría marcar el rumbo inmediato del equipo y del propio proyecto de Roberto Hernández.