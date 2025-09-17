“Jamás callamos a la afición”: Un histórico de Comunicaciones arremete contra Fredy Pérez al lanzarle un fuerte dardo

La situación que vive Comunicaciones ha generado opiniones divididas, y uno de los históricos del club, Juan José Paredes, salió al frente para pronunciarse. El exportero, pieza clave en el Hexacampeonato, mostró su apoyo total a Jorge Moreno, actual guardameta titular, y no dudó en llamar la atención a Fredy Pérez, quien atraviesa un momento complicado.

En el último duelo frente a Malacateco, el técnico Roberto Hernández sorprendió al dejar fuera de la convocatoria a Pérez y darle la titularidad a Moreno. Esa decisión fue bien recibida por Paredes, quien se expresó a través de sus redes sociales: “Me alegro haber visto en el arco crema a Jorge Moreno, ojalá el DT mantenga firme su decisión“, escribió el exguardameta.

Pero además de su respaldo a Moreno, Paredes aprovechó para enviar un mensaje directo a Fredy Pérez, recordándole la importancia del respeto hacia la afición. En el duelo anterior ante Antigua GFC, el portero tuvo un momento tenso con los seguidores cremas, a quienes mandó a callar tras los reclamos por la derrota.

Con la autoridad de haberlo ganado todo con el club, Paredes fue claro: “Nosotros ganamos todo en el club y jamás callamos a la afición, a ellos se les escucha y se les RESPETA. Vamos Cremas que aún se puede“. Sus palabras rápidamente generaron eco entre los seguidores del equipo albo.

¿Fredy Pérez o Jorge Moreno?

Mientras tanto, Comunicaciones tendrá pocos días para preparar su siguiente compromiso en el Estadio Mario Camposeco, donde visitará a Xelajú este viernes a las 20:00 horas. La gran incógnita será si Roberto Hernández mantiene la confianza en Jorge Moreno o si le devuelve la titularidad a Fredy Pérez.

Lo cierto es que la voz de un histórico como Juan José Paredes marca una línea clara: respaldo a Moreno y llamado de atención a Pérez, en un momento donde los cremas buscan reencontrarse con su mejor versión y recuperar el apoyo incondicional de su gente.