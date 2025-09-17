Es tendencia:
“Jamás callamos a la afición”: Un histórico de Comunicaciones arremete contra Fredy Pérez al lanzarle un fuerte dardo

El portero de los cremas fue marginado del último partido del equipo y su actitud le costaron varias críticas, entre ellas una de sus máximas figuras.

Por Javier Pineda

El portero de los cremas recibió un mensaje contundente.
La situación que vive Comunicaciones ha generado opiniones divididas, y uno de los históricos del club, Juan José Paredes, salió al frente para pronunciarse. El exportero, pieza clave en el Hexacampeonato, mostró su apoyo total a Jorge Moreno, actual guardameta titular, y no dudó en llamar la atención a Fredy Pérez, quien atraviesa un momento complicado.

“Se molestó”: Roberto Hernández no se guarda nada sobre el conflicto con Fredy Pérez que sacude a Comunicaciones

En el último duelo frente a Malacateco, el técnico Roberto Hernández sorprendió al dejar fuera de la convocatoria a Pérez y darle la titularidad a Moreno. Esa decisión fue bien recibida por Paredes, quien se expresó a través de sus redes sociales: “Me alegro haber visto en el arco crema a Jorge Moreno, ojalá el DT mantenga firme su decisión“, escribió el exguardameta.

Pero además de su respaldo a Moreno, Paredes aprovechó para enviar un mensaje directo a Fredy Pérez, recordándole la importancia del respeto hacia la afición. En el duelo anterior ante Antigua GFC, el portero tuvo un momento tenso con los seguidores cremas, a quienes mandó a callar tras los reclamos por la derrota.

Con la autoridad de haberlo ganado todo con el club, Paredes fue claro: “Nosotros ganamos todo en el club y jamás callamos a la afición, a ellos se les escucha y se les RESPETA. Vamos Cremas que aún se puede“. Sus palabras rápidamente generaron eco entre los seguidores del equipo albo.

¿Fredy Pérez o Jorge Moreno?

Mientras tanto, Comunicaciones tendrá pocos días para preparar su siguiente compromiso en el Estadio Mario Camposeco, donde visitará a Xelajú este viernes a las 20:00 horas. La gran incógnita será si Roberto Hernández mantiene la confianza en Jorge Moreno o si le devuelve la titularidad a Fredy Pérez.

“Es una vergüenza”: José Contreras explota y señala a los culpables de la crisis de Comunicaciones tras la derrota ante Antigua

Lo cierto es que la voz de un histórico como Juan José Paredes marca una línea clara: respaldo a Moreno y llamado de atención a Pérez, en un momento donde los cremas buscan reencontrarse con su mejor versión y recuperar el apoyo incondicional de su gente.

