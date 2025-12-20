Figura de la Selección de Guatemala entró en el radar del Cartaginés de Amarini Villatoro: “Solicitó a…”

Guatemala comenzó a reacomodar algunos de sus aspectos futbolísticos. Luego del fracaso en las Eliminatorias al Mundial 2026, muchas cuestiones deberán dar un giro brusco, tanto en el plano doméstico como también en lo internacional.

El seguimiento de cada una de sus figuras será esencial para aspirar a cumplir los objetivos próximos. Luis Fernando Tena seguirá de cerca a los legionarios, como a los futbolistas de la Liga Nacional. El entrenador ya delineó su plan de trabajo.

Óscar Santis es uno de los futbolistas más preponderantes que tuvo la Selección Nacional durante el ciclo de Tena, cuya segunda etapa hacia el 2030 ya se puso en marcha. Y cuando aún le queda por disputar la final del torneo, un rumor lo ubicaba en Cartaginés bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Amarini Villatoro.

Óscar Santis sorprende a Guatemala: está en el radar de Cartaginés de Costa Rica

Según publicó el periodista Juan Carlos Gálvez a través de su cuenta de X, el delantero de 26 años habría sido tentado para salir de Guatemala. Al parecer, cuenta con la posibilidad de seguir los pasos de quien fue técnico de Xelajú hasta hace días.

“El diablo de representantes también solicitó a Óscar Santis para irse a Cartago, en Costa Rica a la gente de Antigua GFC. Y también lo mandaron a la miércoles con esa idea”, posteó Gálvez. Dio a entender que el futbolista no se moverá.

Santis afrontará la final del Torneo Apertura 2025 junto a sus compañeros, donde el rival será Municipal. El primer cruce lo tendrán el 21 de diciembre en condición de local. La vuelta se dará el 27 de ese mes en el Estadio Manuel Felipe Carrera.