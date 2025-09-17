“Se molestó”: Roberto Hernández no se guarda nada sobre el conflicto con Fredy Pérez que sacude a Comunicaciones

Comunicaciones sufre un conflicto interno que sacude a toda la plantilla. Roberto Hernández no se guardó nada al respecto, y mostró cuál es la postura de Fredy Pérez en este brete. A días del Clásico de Guatemala, el panorama se complica.

Recientemente, Los Blancos le ganaron a Malacateco por 1-0 con el tanto que convirtió Darwin Lom. Con dicho resultado, se terminó una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas. De igual manera, dicho cruce contó con algo malo.

El partido se vio marcado por la ausencia de Pérez, portero titular del equipo, lo que generó una especulación enorme por parte del público. Su falta encendió los rumores en redes sociales, y más tras los incidentes cerca del Estadio Pensativo.

Después de la derrota con Antigua GFC por 3-0, el arquero mantuvo un altercado con un sector de la afición. De todas maneras, poco tuvo que ver esa situación en lo que se vio durante la actividad que tuvo lugar en Estadio Cementos Progreso.

Comunicaciones sufre: Roberto Hernández revela conflicto con Freddy Pérez

Comunicaciones le ganó a Malacateco 1-0 en el Estadio Cementos Progreso, por la décima fecha del Torneo Apertura 2025. Si bien rompió esa racha negativa de cuatro derrotas consecutivas, sigue lejos de los primeros puestos. Está octavo.

En conferencia de prensa, Roberto Hernández se encargó de aclarar la situación de Fredy Pérez. Dejó en claro que su ausencia se debió a una situación ligado con lo técnico, y no estuvo relacionada a problemas físicos o dramas personales.

“¿Qué puede suceder con Fredy? Se hace una convocatoria que se manda, se ve, y en base a eso se presenta el juego. Seguramente, se molestó. Si no se molestó, está mal. Los jugadores deben enojarse cuando no están convocados”, dijo Hernández.

“Ese enojo lo deben plasmar en seguir trabajando. Sabemos que él es un jugador muy importante hasta para Selección Nacional, pero simple y sencillamente nos decidimos por Moreno y nos salió muy bien, ya platicaremos con Fredy“, terminó.