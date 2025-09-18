Todo Comunicaciones sorprendido por la última decisión que Roberto Hernández tomó con Fredy Pérez

Comunicaciones sufre un conflicto interno que sacude a toda la plantilla. Roberto Hernández volvió a dejar fuera de convocatoria a Fredy Pérez, y este brete parece no tener solución. A semanas del Clásico de Guatemala, el panorama se rompe.

Por segundo partido consecutivo, Pérez quedó al margen de la lista de jugadores con la que Hernández enfrentará a Xelajú MC. El entrenador apeló una rotación en el arco blanco, aunque se rumorea una suspensión por gestos a la fanaticada.

“¿Qué puede suceder con Fredy? Se hace una convocatoria que se manda, se ve, y en base a eso se presenta el juego. Seguramente, se molestó. Si no se molestó, está mal. Los jugadores deben enojarse cuando no están convocados”, dijo el técnico.

Durante el duelo contra Antigua GFC, que terminó en derrota por 3-0, el arquero mantuvo un intercambio de gestos e insultos con los aficionados crema. Se dice que fue esto lo que le costó ser borrado por su entrenador para estos cotejos.

Comunicaciones continúa sin Fredy Pérez: lo confirmó el técnico Roberto Hernández

Comunicaciones visitará a Xelajú en el Estadio Mario Camposeco, por la fecha 11 del Torneo Apertura 2025. Después de haber cortado la racha negativa de cinco derrotas consecutivas, los de Roberto Hernández quieren dar otro gran golpe.

El resultado del cruce será fundamental para mantenerse entre los mejores ocho clubes de la tabla, mismos que clasifican a la liguilla. Los porteros serán Arnold Barrios y Jorge Moreno, este último con chances de quedarse con la titularidad.

“Ese enojo lo deben plasmar en seguir trabajando. Sabemos que él es un jugador muy importante hasta para Selección Nacional, pero simple y sencillamente nos decidimos por Moreno y nos salió muy bien, ya platicaremos con Fredy“, terminó.