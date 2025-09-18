Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

Todo Comunicaciones sorprendido por la última decisión que Roberto Hernández tomó con Fredy Pérez

Los Blancos están en medio de una inesperada crisis, con el vestidor en llamas.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Comunicaciones en vilo: la decisión de Roberto Hernández con Fredy Pérez.
© rrssComunicaciones en vilo: la decisión de Roberto Hernández con Fredy Pérez.

Comunicaciones sufre un conflicto interno que sacude a toda la plantilla. Roberto Hernández volvió a dejar fuera de convocatoria a Fredy Pérez, y este brete parece no tener solución. A semanas del Clásico de Guatemala, el panorama se rompe.

Por segundo partido consecutivo, Pérez quedó al margen de la lista de jugadores con la que Hernández enfrentará a Xelajú MC. El entrenador apeló una rotación en el arco blanco, aunque se rumorea una suspensión por gestos a la fanaticada.

“Jamás callamos a la afición”: Un histórico de Comunicaciones arremete contra Fredy Pérez al lanzarle un fuerte dardo

ver también

“Jamás callamos a la afición”: Un histórico de Comunicaciones arremete contra Fredy Pérez al lanzarle un fuerte dardo

“¿Qué puede suceder con Fredy? Se hace una convocatoria que se manda, se ve, y en base a eso se presenta el juego. Seguramente, se molestó. Si no se molestó, está mal. Los jugadores deben enojarse cuando no están convocados”, dijo el técnico.

Publicidad

Durante el duelo contra Antigua GFC, que terminó en derrota por 3-0, el arquero mantuvo un intercambio de gestos e insultos con los aficionados crema. Se dice que fue esto lo que le costó ser borrado por su entrenador para estos cotejos.

“Se molestó”: Roberto Hernández no se guarda nada sobre el conflicto con Fredy Pérez que sacude a Comunicaciones

ver también

“Se molestó”: Roberto Hernández no se guarda nada sobre el conflicto con Fredy Pérez que sacude a Comunicaciones

Comunicaciones continúa sin Fredy Pérez: lo confirmó el técnico Roberto Hernández

Comunicaciones visitará a Xelajú en el Estadio Mario Camposeco, por la fecha 11 del Torneo Apertura 2025. Después de haber cortado la racha negativa de cinco derrotas consecutivas, los de Roberto Hernández quieren dar otro gran golpe.

Publicidad

El resultado del cruce será fundamental para mantenerse entre los mejores ocho clubes de la tabla, mismos que clasifican a la liguilla. Los porteros serán Arnold Barrios y Jorge Moreno, este último con chances de quedarse con la titularidad.

“Es una vergüenza”: José Contreras explota y señala a los culpables de la crisis de Comunicaciones tras la derrota ante Antigua

ver también

“Es una vergüenza”: José Contreras explota y señala a los culpables de la crisis de Comunicaciones tras la derrota ante Antigua

“Ese enojo lo deben plasmar en seguir trabajando. Sabemos que él es un jugador muy importante hasta para Selección Nacional, pero simple y sencillamente nos decidimos por Moreno y nos salió muy bien, ya platicaremos con Fredy, terminó.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Comunicaciones ve conflicto de Fredy Pérez, cuenta Roberto Hernández
Guatemala

Comunicaciones ve conflicto de Fredy Pérez, cuenta Roberto Hernández

Roberto Hernández no duda en señalar al responsable de la crisis de Comunicaciones en el Apertura 2025
Guatemala

Roberto Hernández no duda en señalar al responsable de la crisis de Comunicaciones en el Apertura 2025

Confirmado: Concacaf le aplica un inesperado castigo a Comunicaciones
Guatemala

Confirmado: Concacaf le aplica un inesperado castigo a Comunicaciones

Eduardo Espinel da la noticia que Reinaldo Rueda tanto quería escuchar; Costa Rica y Cartaginés están pendientes
Honduras

Eduardo Espinel da la noticia que Reinaldo Rueda tanto quería escuchar; Costa Rica y Cartaginés están pendientes

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo