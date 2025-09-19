Luis Fernando Tena ya lo sabe: adelantan la decisión de Nathaniel Méndez-Laing con Guatemala en el momento crítico rumbo al Mundial 2026

Guatemala afrontará la segunda ventana de la tercera etapa de las Eliminatorias al Mundial 2026, con la obligación de sumar puntos para no apagar su ilusión de hacer historia. Cada vez se complica más el panorama. Dejarán todo en la cancha.

La Bicolor solamente obtuvo un punto de sus primeros dos partidos. Cayó ante El Salvador en el Estadio Cementos Progreso por 1-0, para después igualar 1-1 con sus pares de Panamá en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Cosecha floja.

ver también Afuera: Luis Fernando Tena tomaría inesperada decisión con una figura de Guatemala para enfrentar a El Salvador

Por eso, Luis Fernando Tena analiza desde ese entonces cuáles fueron los errores de sus dirigidos y qué modificaciones debe presentar en la próxima convocatoria, para los encuentros respectivos al 10 y al 14 de octubre. Estos serán cruciales.

Publicidad

Publicidad

Uno de los nombres en danza era el de Nathaniel Méndez-Laing, quien participó de la última lista de convocados pero tuvo muy pocos minutos en cancha, pese a que el entrenador se deshizo en halagos con el delantero nacido en Birmingham.

ver también Nathaniel Méndez-Laing fija postura: la respuesta al rumor que consterna a Guatemala antes del partido contra Panamá

Luis Fernando Tena analiza a los convocados y decide por Nathaniel Méndez-Laing

Nathaniel Méndez-Laing terminó la pasada doble fecha FIFA con un mensaje que pareció ser una despedida. Finalmente, no fue eso, sino un saludo para con los fanáticos que le brindaron su apoyo. Se confirmó que estaría a disposición.

Publicidad

Contra Panamá no se lo tomó en cuenta, y tuvo solo un puñado de minutos en el partido ante El Salvador, por lo que no era alocado pensar en un retiro. Ya está confirmada la presencia de Méndez-Laing para octubre, aunque falte oficializarlo.

Publicidad

ver también Mensaje de despedida: Nathaniel Méndez-Laing mantiene en vilo a Guatemala tras los partidos por las Eliminatorias

Por otra parte, Nelson Andrade también generó dudas. Tuvo un inicio soñado en el fútbol de Costa Rica, con doblete incluido. El jugador del Puntarenas FC tuvo un rendimiento relativamente bueno, al cual mantuvo regularmente hasta ahora.

Publicidad

Debido a la falta de un jugador de sus características, se corrió el rumor de que su nombre podría estar en la lista. Por el momento, según fuentes cercanas al DT, no tiene muchas posibilidades de recibir un llamado de parte de Luis Fernando Tena.