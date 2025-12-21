Todo definido: Xelajú ya tiene fecha para anunciar al sustituto de Amarini Villatoro

La salida de Amarini Villatoro rumbo al Cartaginés de Costa Rica activó de inmediato la maquinaria dirigencial en Xelajú MC, que ahora trabaja contrarreloj para definir a su nuevo entrenador. El presidente del club, José Carlos López, conversó con Futbol Centroamérica y dejó claro que el proceso está en marcha y que la decisión final deberá tomarse en cuestión de días.

Según explicó el directivo, la respuesta del mercado ha sido amplia. Casi 60 carpetas de entrenadores han llegado a las oficinas del club súper chivo, todas ellas en fase de análisis. Entre los nombres que figuran en la lista aparece incluso el del argentino Ricardo La Volpe, aunque López aclaró que la elección se está realizando con mucho estudio y cautela, priorizando el perfil más adecuado para el proyecto deportivo.

¿Cuándo se anunciará al sustituto de Amarini Villatoro?

La directiva espera que, a más tardar el martes, se pueda tomar una decisión final, considerando que el equipo tiene previsto retomar los entrenamientos el 2 de enero. El tiempo apremia y en Quetzaltenango saben que el nuevo timonel deberá asumir con poco margen de adaptación de cara a una temporada exigente.

López también confirmó que ya hubo conversaciones con Sebastián Bini y Roberto Hernández Ayala, dos técnicos que conocen bien el fútbol guatemalteco y que, además, cumplen con varios de los requisitos que busca la institución. A esto se suma una nueva estrategia: entrevistas presenciales, un método que les da ventaja en el proceso de selección.

Este enfoque coloca a ambos candidatos un paso adelante, no solo por su conocimiento del medio, sino porque encajan en la línea de trabajo que pretende mantener la dirigencia. La intención es darle continuidad a un proyecto competitivo, sin improvisaciones y con un liderazgo claro desde el banquillo.

Finalmente, el presidente fue contundente al definir el perfil ideal: un técnico con mentalidad ganadora, que sepa lo que es ser campeón y que domine el contexto del balompié nacional. Todo esto pensando en tener un Clausura 2026 sólido y una presentación digna en la Copa de Campeones de la Concacaf, donde Xelajú enfrentará a Monterrey en la primera fase, un reto que exigirá máxima preparación desde el primer día.

