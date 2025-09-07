Es tendencia:
Nathaniel Méndez-Laing fija postura: la respuesta al rumor que consterna a Guatemala antes del partido contra Panamá

Supuestas declaraciones del delantero pusieron en vilo a todos los aficionados chapines justo antes de enfrentar a Panamá por Eliminatorias al Mundial 2026.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Nathaniel Méndez-Laing puso en vilo a Guatemala con una respuesta inesperada: "Retiro".
© rrssNathaniel Méndez-Laing puso en vilo a Guatemala con una respuesta inesperada: "Retiro".

La Selección de Guatemala comenzó con el pie izquierdo la tercera fase de estas Eliminatorias al Mundial 2026. La derrota 1-0 ante El Salvador significó un golpe inesperado del que deberán levantarse lo antes posible. Todavía quedan cinco partidos por jugar.

Luis Fernando Tena sufrió en carne propia este duro castigo, que en paralelo trajo consigo una inesperada situación en torno al futuro de uno de sus futbolistas. Supuestas declaraciones de Nathaniel Méndez-Laing, viralizadas en redes sociales, pusieron en vilo a todos y cada uno de los chapines.

Luis Fernando Tena escucha la peor noticia sobre una de sus figuras antes de jugar con Panamá: “Imposible que pueda estar”

ver también

Luis Fernando Tena escucha la peor noticia sobre una de sus figuras antes de jugar con Panamá: “Imposible que pueda estar”

“Espero que La Bicolor vaya al Mundial conmigo o sin mí”, habrían sido las palabras de Méndez-Laing en lo que muchos entendieron como una despedida. Hasta se pensó que venía su último partido con la Selección Nacional, y que podría ser la visita a Panamá.

Publicidad

Hacer un viaje superior a 16 horas, entre otros cambios, supone un sacrificio de enormes magnitudes para el ariete. Se entendía que ese era el motivo de su partida, además de los 11 minutos que disputó en el duelo contra los salvadoreños. Finalmente, se conoció que se trata de una noticia falsa.

Otro golpe: Guatemala recibe el castigo de la FIFA que celebra todo El Salvador mientras Luis Fernando Tena lo padece

ver también

Otro golpe: Guatemala recibe el castigo de la FIFA que celebra todo El Salvador mientras Luis Fernando Tena lo padece

Guatemala en Eliminatorias al Mundial 2026: Nathaniel Méndez-Laing se queda

Los rumores terminaron siendo desmentidos por la cuenta del creador de contenido Dany Fútbol, que cubrió el partido contra La Selecta y, tras el mismo, se comunicó con el futbolista para aclarar los puntos: “Dejen de hablar casacas, mi compa Nata no ha dicho nada. ¡SE QUEDA!”, habría sido la respuesta en off de Méndez-Laing.

Publicidad

La Bicolor visitará a Panamá este lunes 8 de septiembre. El partido será en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, a partir de las 19.30 horas de todos los relojes de Centroamérica, lo que equivale a las 20.30 horas de los canaleros.

La publicación de Toque Chapín que calma a Guatemala: Nathaniel Méndez-Laing seguiría en camino.

La publicación de Toque Chapín que calma a Guatemala: Nathaniel Méndez-Laing seguiría en camino.

Publicidad

Eliminatorias al Mundial 2026: partidos de La Bicolor

  • Visita vs. Panamá, 8 de septiembre.
  • Visita vs. Surinam, 10 de octubre.
  • Visita vs. El Salvador, 14 de octubre.
  • Local vs. Panamá, 13 de noviembre.
  • Local vs. Surinam, 18 de noviembre.

