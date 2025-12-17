Luis Fernando Tena recibe su primer problema para iniciar su segundo proceso con la Selección de Guatemala

Nathaniel Méndez-Laing atravesaba uno de sus mejores momentos en el fútbol inglés, consolidado como una de las figuras del Milton Keynes Dons, al punto de ser elegido mejor jugador del club en noviembre. Sin embargo, su destacado presente sufrió un duro golpe luego de que una lesión frenara de manera abrupta su continuidad en las canchas.

El delantero guatemalteco presentó una molestia en el tendón de la corva durante el partido del fin de semana ante Cambridge United, situación que lo obligó a salir sustituido. Tras las evaluaciones médicas correspondientes, el cuerpo médico del club confirmó que el futbolista deberá someterse a una intervención quirúrgica, lo que representa una baja sensible para el equipo.

La operación está programada para los próximos días y será después de la misma cuando se determine con mayor precisión el tiempo de recuperación. De manera preliminar, se estima que Méndez-Laing podría estar entre tres y seis meses fuera de competencia, dependiendo de su evolución y del proceso de rehabilitación.

A sus 33 años, el atacante vive su primera temporada con el MK Dons, club que milita en la League Two de Inglaterra, y en el que había logrado una adaptación inmediata. Hasta el momento de su lesión, había disputado 20 partidos entre liga y FA Cup, acumulando ocho goles y cuatro asistencias, números que lo convirtieron en una de las piezas clave del plantel.

Mendez-Laing marginado de la Selección de Guatemala

Este contratiempo también genera incertidumbre en el ámbito de la Selección de Guatemala, donde Méndez-Laing no fue tomado en cuenta por Luis Fernando Tena en los más recientes partidos de la Eliminatoria Mundialista, pese a su buen nivel en el fútbol inglés.

Ahora, la gran incógnita pasa por saber si el atacante podrá regresar al radar de la Bicolor una vez superada su lesión y de cara al inicio del próximo proceso eliminatorio. Todo dependerá de su recuperación, continuidad en Inglaterra y de las decisiones del cuerpo técnico nacional.