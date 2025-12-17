Guatemala se quedará sin uno de sus legionarios para el 2026

Nelson Andrade cerró oficialmente su etapa como futbolista del Puntarenas FC de Costa Rica, club en el que dejó buenas sensaciones durante el Torneo Apertura 2025, y ahora tiene prácticamente todo encaminado para regresar a Malacateco, equipo dueño de su ficha en la Liga Nacional de Guatemala.

El mediocampista chapín se unió al conjunto tico a inicios de la temporada tras llegar a un acuerdo de préstamo, buscando mayor regularidad y minutos en el extranjero. Sin embargo, una vez finalizado el vínculo contractual, no se concretó la extensión ni la opción de compra, por lo que Andrade deberá retornar al país.

Ante este panorama, el popular “Montañito” se integrará en los próximos días a los entrenamientos de los Toros de Malacatán, aunque tanto la directiva de Malacateco como el entorno del jugador han dejado claro que escucharán ofertas para que el volante pueda continuar su carrera como legionario.

Nelson Andrade con números favorables en Costa Rica

En su paso por el fútbol costarricense, Andrade tuvo una participación destacada al disputar 17 partidos entre el Apertura 2025 y la Copa, aportando tres goles y cuatro asistencias, números que reflejan su incidencia en el juego ofensivo del Puntarenas FC.

A nivel local, el futbolista cuenta con una amplia trayectoria en la Liga Nacional, donde ha defendido las camisetas de Sololá y Malacateco, consolidándose como un jugador regular y con experiencia en el máximo circuito del país.

En total, Nelson Andrade suma 149 partidos, 9,489 minutos y 18 anotaciones en el fútbol guatemalteco, registros que lo mantienen como una pieza atractiva en el mercado, ya sea para reforzar nuevamente a Malacateco o para asumir un nuevo reto fuera de Guatemala.

