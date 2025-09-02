Afuera: Luis Fernando Tena tomaría inesperada decisión con una figura de Guatemala para enfrentar a El Salvador

Luis Fernando Tena tomaría una decisión inesperada para con una figura de la Selección Nacional. Cuando nadie esperaba sorpresas de cara a los encuentros por la última parte del proceso clasificatorio, llegaron. Se acomoda la plantilla.

Guatemala recibirá a El Salvador para dar comienzo a su recorrido en la tercera etapa de Eliminatorias al Mundial 2026. Afrontar las tres ventanas de dos juegos cada una no será nada fácil, menos aún si se considera cuáles son sus oponentes.

El entrenador analiza minuciosamente cada movimiento que se da dentro de las prácticas, aunque este último fue el más sorprendente. Darwin Lom y Nathaniel Méndez-Laing protagonizan la noticia que más sorprende a propios y extraños.

Luis Fernando Tena arma la formación de Guatemala para enfrentarse a El Salvador

Darwin Lom mantiene un nivel sorprendente. El inicio de la temporada llegó con goles y buenas actuaciones para el delantero. Disputó cuatro partidos de los siete totales que jugó Comunicaciones, en los que hizo tres goles y dio una asistencia.

Aún así, su puesto en la Selección Nacional no está asegurado. Según informó El Tiki Taka Producciones GT en su página de Facebook, Luis Fernando Tena no va a darle lugar como titular a Lom. Nathaniel Méndez-Laing ocupará ese puesto.

Esto se debe, entre otras cuestiones, a que Méndez-Laing tiene gran capacidad para desgastar a los defensores rivales. Por ende, sería quien vaya de arranque como centrodelantero ante El Salvador en el Estadio Cementos Progreso.

Eliminatorias al Mundial 2026: cuándo juega Guatemala

La Selección Nacional de Guatemala comenzará su recorrido en la tercera etapa de las Eliminatorias al Mundial 2026 ante El Salvador. Este partido, por el Grupo A, se jugará en el Estadio Cementos Progreso durante el jueves 4 de septiembre.