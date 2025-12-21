“Identidad competitiva”: Alianza es firme con el futuro de Ernesto Corti tras perder la final del Apertura 2025 de El Salvador

Alianza FC despejó cualquier duda sobre su futuro inmediato y confirmó la continuidad de Ernesto Corti al frente del primer equipo. El cuadro albo anunció de manera oficial que el estratega argentino seguirá un año más en la institución capitalina, apostando por la estabilidad y la consolidación del proyecto deportivo.

El club hizo pública la noticia este domingo, a través de un comunicado oficial, en el que ratificó la confianza en Corti, pese a la reciente derrota en la final del Apertura 2025, donde Alianza cayó en la tanda de penaltis ante Luis Ángel Firpo. La dirigencia valoró el trabajo realizado y decidió darle continuidad al proceso.

“De la mano del profesor Ernesto Corti, el club ha mantenido una identidad competitiva y un proyecto sólido”, señala parte del comunicado emitido por la institución blanca, en el que además se resalta que el técnico seguirá liderando al único campeón invicto de El Salvador, una condición que refuerza su respaldo interno.

El mensaje también deja clara la ambición deportiva del equipo capitalino. “El compromiso se mantiene intacto, seguiremos trabajando con responsabilidad y entrega para conquistar más títulos y luchar por la tan anhelada corona número 20”, añadió Alianza, fijando como próximo gran objetivo el Torneo Clausura 2026, que arrancará en enero.

Corti asumió las riendas del conjunto albo en el Clausura 2025 y rápidamente dejó su huella. Bajo su conducción, los paquidermos lograron alzarse con el título de campeón, tras vencer en penales al Municipal Limeño, demostrando carácter y solidez en los momentos decisivos.

Con esta renovación, Alianza FC apuesta por la continuidad y la coherencia deportiva, confiando en que Ernesto Corti pueda capitalizar lo aprendido en las finales recientes y conducir al equipo hacia nuevos éxitos. El reto está planteado: volver a competir al máximo nivel y alcanzar la histórica vigésima estrella del club.