La cantidad millonaria que Guatemala tendrá que pagar para implementar el VAR en la Liga Nacional

La Liga Nacional de Guatemala dio un paso trascendental hacia la modernización del fútbol chapín tras realizar su Asamblea General Extraordinaria, en la que se confirmó que durante el Torneo Clausura 2026 se iniciarán las primeras pruebas del VAR, una herramienta que marcaría un antes y un después en el arbitraje del país.

ver también Gerente de la Liga Nacional revela cuándo llegaría el VAR al fútbol de Guatemala: “Negociaciones avanzadas”

Este avance llega luego de varios años de intentos fallidos. En temporadas anteriores, la Liga había acordado implementar el llamado VAR Light, sin embargo, al no contar con la certificación de FIFA, el proyecto quedó descartado y el proceso se retrasó considerablemente. Ahora, el panorama es distinto y mucho más alentador para el balompié nacional.

El gerente de la Liga Nacional, Wilian Rosales, confirmó que la FIFA aprobó oficialmente que Guatemala pueda iniciar con el uso del Video Assistant Referee en condición de ensayos. “FIFA abrió la posibilidad de realizar ensayos en la región, y nosotros nos postulamos y afortunadamente fuimos calificados como una opción positiva”, explicó el dirigente.

¿Cuánto costará el VAR en Guatemala?

No obstante, el desafío principal será el aspecto económico. Rosales detalló que la inversión supera los 300 mil dólares, casi 2 millones 400 mil quetzales, una cifra considerable para el entorno local, por lo que la Liga ya trabaja en la búsqueda de patrocinadores y alianzas estratégicas que permitan cubrir los costos sin afectar las finanzas de los clubes.

Por ahora, no existe un monto definitivo ni un esquema de pago establecido, aunque se espera que en los próximos días se tengan cifras más claras para trasladarlas a los equipos. La prioridad, según la Liga, es que la implementación del VAR no represente un golpe económico para ninguna institución afiliada.

ver también La decisión de Luis Fernando Tena que no gustó en la Liga Nacional de Guatemala

Lo que sí está definido es el calendario de pruebas. El VAR se utilizará de forma experimental en las primeras jornadas del Clausura 2026, con la intención de evaluar su funcionamiento y, si los resultados son positivos, implementarlo de manera permanente a partir de la siguiente temporada, dando así un salto histórico en la justicia deportiva del fútbol guatemalteco.

Publicidad