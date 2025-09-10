Mensaje de despedida: Nathaniel Méndez-Laing mantiene en vilo a Guatemala tras los partidos por las Eliminatorias

Nathaniel Méndez-Laing mantiene en vilo a toda Guatemala con un inesperado mensaje de despedida. Los primeros dos partidos de la tercera fase no arrojaron los resultados deseados. Se les complicaron estas Eliminatorias al Mundial 2026.

La Bicolor cayó ante El Salvador por 1-0 en el Estadio Cementos Progreso, luego empató con Panamá 1-1 en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Le dio solo un punto a todo su conteo. Están en el último lugar del complicado Grupo A.

Finalizada la primera ventana, llegó un mensaje de Méndez-Laing que generó un estado de alerta total entre los aficionados: “¡GRACIAS, GUATE!“, publicó a través de sus Instagram Stories sobre una imagen suya con la indumentaria chapina.

El hecho de que la fotografía esté publicada en blanco y negro alimenta todos los rumores que lo ponían fuera de la próxima convocatoria. Para ello, el público se basa en múltiples motivos, inclusive en las propias palabras del centrodelantero.

Nathaniel Méndez-Laing siembra duda en Guatemala: ¿Fuera de Selección Nacional?

Luis Fernando Tena sufrió en carne propia los resultados de sus dirigidos en esta doble fecha de Eliminatorias al Mundial 2026. En paralelo, le aparecieron muchos mensajes relacionados al futuro de Nathaniel Méndez-Laing en redes sociales.

“Espero que La Bicolor vaya al Mundial conmigo o sin mí”, habrían sido palabras de Méndez-Laing previo al empate por 1-1 con Panamá. Con eso, muchos dieron por confirmado que esa era una despedida. Se creía que sería su último juego.

Hacer un viaje superior a 16 horas, entre otros cambios, supone un sacrificio de enormes magnitudes para el ariete. Se entendía que ese era el motivo de su partida, además de los 11 minutos que disputó en el duelo contra El Salvador.

Finalmente, se supo que se trataba de una noticia falsa. El creador de contenido Danny Fútbol, fue el encargado de desmentir esas cuestiones, previo al partido contra La Selecta: “Dejen de hablar, mi compa Nata no dijo nada. ¡SE QUEDA!”.

