Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

Luis Fernando Tena consigue lo que parecía imposible y pone en ventaja a Guatemala para el partido con El Salvador

El entrenador insistió y consiguió lo que tanto necesitaba para sus dirigidos de cara a las Eliminatorias Concacaf.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Luis Fernando Tena puso en ventaja a Guatemala por sobre El Salvador.
© rrssLuis Fernando Tena puso en ventaja a Guatemala por sobre El Salvador.

Guatemala obtuvo una pequeña ventaja de cara a su cruce con El Salvador que va a dar comienzo a la tercera etapa de las Eliminatorias al Mundial 2026. Cada movimiento será esencial para cumplir con el gran sueño de todos los chapines.

Luis Fernando Tena no dudó y dejó algunas exigencias para la FFG, para sacar la mejor versión de sus dirigidos. Deberá afrontar tres ventanas de dos partidos, en las que irá a por el boleto a la gran competencia. La Copa del Mundo está cerca.

Decisión tomada: la medida de Luis Fernando Tena que afecta a Guatemala antes de las Eliminatorias al Mundial 2026

ver también

Decisión tomada: la medida de Luis Fernando Tena que afecta a Guatemala antes de las Eliminatorias al Mundial 2026

Panamá, Surinam y El Salvador comparten el Grupo A con La Bicolor. El técnico trata de darle movimiento a la plantilla. Si bien avisó que no pensaba programar ningún amistoso, un cambio de planes llevó a caminar sobre un nuevo sendero.

Publicidad

Tena extendió un nuevo pedido y, después de insistirle a las autoridades que se encargan del futuro de la Selección Nacional, consiguió lo que tanto deseaba para una mejor preparación de las responsabilidades. Todo se encuentra listo.

Sorpresa en Guatemala: la joya que ilusiona a Luis Fernando Tena se marcha a un grande de Sudamérica

ver también

Sorpresa en Guatemala: la joya que ilusiona a Luis Fernando Tena se marcha a un grande de Sudamérica

Guatemala lo celebra: la FFG cumple el pedido insistente del DT Luis Fernando Tena

Luis Fernando Tena hizo algunos pedidos expresos a la FFG de cara a la próxima ventana de Eliminatorias al Mundial 2026. Si bien hace semanas confirmó que no iba a disputarse ningún partido amistoso, hizo un reciente cambio en sus planes.

Publicidad

Según confirmó Carlos Marín a través de Ciudad Deportiva Guatemala, no van a faltar juegos de preparación. Estos dos no serán a la vista del público, sino que se darían en el mismo campo de entrenamiento, a modo de práctica para el plantel.

“Endeudado”: sale a la luz toda la verdad sobre el problema que golpea a Guatemala y le quita el sueño a Luis Fernando Tena rumbo al Mundial 2026

ver también

“Endeudado”: sale a la luz toda la verdad sobre el problema que golpea a Guatemala y le quita el sueño a Luis Fernando Tena rumbo al Mundial 2026

El rival será la Selección Sub-23, siempre y cuando las autoridades cumplan con el requerimiento de Tena. Por el momento, se sabe que las fechas cuadraron a la perfección y toda la plantilla estará bajo las órdenes del profesor Willy Olivera.

Publicidad

Trascendió que el primero de los cruces será este jueves 21 de agosto, mientras que el segundo enfrentamiento tendría fecha para el jueves 28 de este mismo mes. La Bicolor estará solo formada por 18 jugadores locales, sin legionarios.

Lo quiere un campeón de América: Guatemala se prepara para perder a la joya con la que sueña la Selección

ver también

Lo quiere un campeón de América: Guatemala se prepara para perder a la joya con la que sueña la Selección

Eliminatorias al Mundial 2026: todos los partidos de la Selección Nacional

  • Local vs. El Salvador, 4 de septiembre.
  • Visita vs. Panamá, 8 de septiembre.
  • Visita vs. Surinam, 10 de octubre.
  • Visita vs. El Salvador, 14 de octubre.
  • Local vs. Panamá, 13 de noviembre.
  • Local vs. Surinam, 18 de noviembre.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Lo celebra Luis Fernando Tena: Uno de los legionarios de Guatemala da el salto que tanto se esperaba
Guatemala

Lo celebra Luis Fernando Tena: Uno de los legionarios de Guatemala da el salto que tanto se esperaba

Guatemala sufre la decisión de Luis Fernando Tena de cara al Mundial
Guatemala

Guatemala sufre la decisión de Luis Fernando Tena de cara al Mundial

La joya de Guatemala que parte a Sudamérica e ilusiona a Luis Fernando Tena
Guatemala

La joya de Guatemala que parte a Sudamérica e ilusiona a Luis Fernando Tena

"Va a llegar": la confirmación que Machillo Ramírez esperaba sobre el refuerzo internacional de La Liga
Liga Deportiva Alajuelense

"Va a llegar": la confirmación que Machillo Ramírez esperaba sobre el refuerzo internacional de La Liga

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo