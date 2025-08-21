Luis Fernando Tena consigue lo que parecía imposible y pone en ventaja a Guatemala para el partido con El Salvador

Guatemala obtuvo una pequeña ventaja de cara a su cruce con El Salvador que va a dar comienzo a la tercera etapa de las Eliminatorias al Mundial 2026. Cada movimiento será esencial para cumplir con el gran sueño de todos los chapines.

Luis Fernando Tena no dudó y dejó algunas exigencias para la FFG, para sacar la mejor versión de sus dirigidos. Deberá afrontar tres ventanas de dos partidos, en las que irá a por el boleto a la gran competencia. La Copa del Mundo está cerca.

Panamá, Surinam y El Salvador comparten el Grupo A con La Bicolor. El técnico trata de darle movimiento a la plantilla. Si bien avisó que no pensaba programar ningún amistoso, un cambio de planes llevó a caminar sobre un nuevo sendero.

Tena extendió un nuevo pedido y, después de insistirle a las autoridades que se encargan del futuro de la Selección Nacional, consiguió lo que tanto deseaba para una mejor preparación de las responsabilidades. Todo se encuentra listo.

Guatemala lo celebra: la FFG cumple el pedido insistente del DT Luis Fernando Tena

Luis Fernando Tena hizo algunos pedidos expresos a la FFG de cara a la próxima ventana de Eliminatorias al Mundial 2026. Si bien hace semanas confirmó que no iba a disputarse ningún partido amistoso, hizo un reciente cambio en sus planes.

Según confirmó Carlos Marín a través de Ciudad Deportiva Guatemala, no van a faltar juegos de preparación. Estos dos no serán a la vista del público, sino que se darían en el mismo campo de entrenamiento, a modo de práctica para el plantel.

El rival será la Selección Sub-23, siempre y cuando las autoridades cumplan con el requerimiento de Tena. Por el momento, se sabe que las fechas cuadraron a la perfección y toda la plantilla estará bajo las órdenes del profesor Willy Olivera.

Trascendió que el primero de los cruces será este jueves 21 de agosto, mientras que el segundo enfrentamiento tendría fecha para el jueves 28 de este mismo mes. La Bicolor estará solo formada por 18 jugadores locales, sin legionarios.

Eliminatorias al Mundial 2026: todos los partidos de la Selección Nacional

Local vs. El Salvador, 4 de septiembre.

Visita vs. Panamá, 8 de septiembre.

Visita vs. Surinam, 10 de octubre.

Visita vs. El Salvador, 14 de octubre.

Local vs. Panamá, 13 de noviembre.

Local vs. Surinam, 18 de noviembre.

