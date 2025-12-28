Luis Fernando Tena no lo esperaba: el conflicto interno que deberá desactivar con urgencia en la Selección de Guatemala

La Selección de Guatemala enfrenta un escenario inesperado fuera del terreno de juego, ya que el técnico Luis Fernando Tena deberá intervenir con urgencia para resolver un conflicto interno que amenaza con alterar el ambiente del equipo nacional.

Tras la final del Torneo Apertura 2025 entre Antigua GFC y Municipal, el fútbol guatemalteco quedó marcado por un grave escándalo de violencia que se desató apenas terminó el partido en el Estadio El Trébol.

Este episodio no solo opacó la consagración de Antigua, sino que dejó secuelas que ahora alcanzan a la Selección de Guatemala.

¿Cuál es el conflicto interno que deberá desactivar Luis Fernando Tena en Guatemala?

Las imágenes de violencia que circularon tras la final se pudo ver directamente involucrados a dos futbolistas del ámbito de la Bicolor: José Caballo Morales y Óscar Castellanos.

Luis Fernando Tena – Selección Guatemala

En medio del caos que se desató apenas terminó el partido entre Antigua GFC y Municipal, se observó la agresión de Morales contra Castellanos, un hecho que elevó la gravedad del escándalo al tratarse de jugadores de selección.

Tanto José Caballo Morales como Óscar Castellanos fueron parte del proceso reciente de la Selección de Guatemala en la búsqueda del boleto al Mundial 2026.

José Caballo Morales y Óscar Castellanos en la Selección de Guatemala

Lo más probable es que ambos estén en la nueva etapa de Luis Fernando Tena en la Selección de Guatemala, por lo que esta película que se vio en la final de fútbol guatemalteca deberá quedar en el pasado bien el bien de la Azul y Blanco.