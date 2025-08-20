Lo quiere un campeón de América: Guatemala se prepara para perder a la joya con la que sueña la Selección

Guatemala entera se prepara, debido a que está próxima a perder a una de sus joyas que sueña con defender a la Selección Nacional. Nadie esperaba que este movimiento llegase así. Un campeón de América pretende el arribo del jugador.

Se acerca la tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026, por lo que cada uno de los movimientos realizados podrían modificarlo todo. Luis Fernando Tena no dejará de analizar a sus posibles dirigidos. Observa atentamente al mundo entero.

Tena observa tanto a los legionarios como a los futbolistas de la Liga Nacional, lo que mantiene a su cuerpo técnico bastante ocupado. Por eso es que está atento a todos los equipos, especialmente a aquellos que mueven los hilos de este juego.

Xelajú MC es el vigente campeón, tanto del Torneo Apertura como del Clausura, y por eso muchos seleccionados salen de allí. No son pocos los aficionados que piden por la presencia de Claudio de Oliveira, el brillante joven de 16 años.

Guatemala pierde a figura con nivel de Selección: lo quiere un campeón de América

Según lo comunicado a través de Maxi Gregory Sports en Facebook, Botafogo de Brasil quiere hacerse con los servicios de Claudio de Oliveira. En principio, se sumaría al primer equipo. Dependería de su adaptación que continúe ahí mismo.

El joven de 16 años es una de las mejores apariciones de Xelajú MC para la actual temporada. Jugó tres partidos de cinco posibles en el Apertura, donde marcó un gol. Disputó un encuentro más por Copa Centroamericana, y dio una asistencia.

Davide Ancelotti sorprendió a Guatemala: quiere a Claudio de Oliveira, de Xelajú MC (Maxi Gregory Sports).

Los dirigidos por Davide Ancelotti buscarán llevarse al juvenil por la gran calidad demostrada, junto con su distinguida visión de juego. Fueron campeones de la edición 2024 de la Copa Conmebol Libertadores, y quieren defender el título.