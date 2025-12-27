Se va de la Selección: Luis Fernando Tena sufre el golpe menos pensado en Guatemala antes de iniciar la ruta al Mundial 2030

Guatemala tuvo un año agridulce. Después de quedarse a las puertas del sueño en las Eliminatorias al Mundial 2026, todo pareció desbarrancarse para los chapines. Una gran serie de modificaciones se avecina para su fútbol, a nivel nacional como internacional.

El primer paso para enderezar el barco, fue la renovación de Luis Fernando Tena, quien pidió hasta enero para comunicar su decisión, pero firmó antes de cerrar el mes de noviembre. El interés de Costa Rica no alcanzó para que pudieran llevárselo.

Recientemente, cuando todo parecía estar encaminado para dar inicio al proceso rumbo a la Copa del Mundo 2030, Tena sufrió un golpe impensado. El director técnico Marvin Cabrera no continuará al mando de Selección Nacional Sub-20, así como tampoco será su asistente en la mayor.

ver también FIFA lo confirma: Guatemala consigue con Luis Fernando Tena lo que ninguna Selección de Centroamérica pudo en 2025

Guatemala pierde a Marvin Cabrera, ayudante de Luis Fernando Tena en la Selección

Marvin Cabrera cerró este sábado 27 de diciembre su etapa en Guatemala. A través de un comunicado en sus redes sociales, explicó que ya no formará parte de las selecciones nacionales tras no llegar a un arreglo salarial con FFG (Federación de Fútbol de Guatemala). Lo lamenta Luis Fernando Tena.

“Hoy he decidido cerrar un ciclo de mi vida y de mi carrera como DT. Mi más sincero agradecimiento a cada uno de los jugadores que tuve el privilegio de entrenar, desarrollar y dirigir en todas las categorías donde estuve“, expuso Cabrera, quien no logró llevar a las selecciones Sub-17 y Sub-20 a la cita máxima.

“Estoy seguro que la dedicación, entrega y profesionalismo con la que llevan a cabo cada entrenamiento y cada partido, lograrán que para Guatemala tarde o temprano el balón ruede a su favor en los momentos determinantes”, escribió.

Publicidad

Publicidad

Marvin Cabrera se despide de la Selección Nacional y Luis Fernando Tena

“Gracias a este hermoso país y a su gente por hacerme sentir como en casa durante este tiempo, fue un gran orgullo representarlos y portar su escudo. Guatemala tu nombre inmortal”, sentenció Marvin Cabrera, quien al frente