“Oficial”: Jafet Soto no pudo evitar la salida de una figura de Herediano y ya se sabe dónde jugará

El Club Sport Herediano hizo todo lo que estuvo a su alcance para intentar retener a uno de sus principales cartas de ataque de cara al Torneo Clausura 2026, pero finalmente no fue posible. Se trata del mexicano Brian Rubio, quien llegó al final de su contrato de préstamo desde Mazatlán FC al cierre del año.

Rubio había arribado al Team por apenas seis meses y, cuando la directiva presidida por Jafet Soto consultó al club azteca por la posibilidad de extender su estadía en Heredia, se encontró con un escenario complejo: el costo por los servicios del delantero resultaba excesivamente alto para las pretensiones rojiamarillas.

ver también “Muy complicado”: José Giacone recibe la peor noticia sobre el fichaje extranjero que le exigió a Jafet Soto

En ese contexto, la reciente llegada al Team del también mexicano José de Jesús “Tepa” González funcionó como un indicio claro de que Brian Rubio no continuaría defendiendo el escudo florense el próximo semestre.

Brian Rubio ya sabe dónde jugará en 2026

Lo que no terminaba de quedar claro era qué decisión tomaría Mazatlán con el delantero, ya que por sus flojos números en la Liga MX se especulaba con una nueva cesión.

Este sábado, el periodista argentino César Luis Merlo despejó las dudas en torno al futuro del nacido en Guadalajara: “Brian Rubio jugará en Mazatlán este torneo. Después de su paso por Herediano, el delantero no saldrá otra vez a préstamo y se quedará en los Cañoneros por este semestre”.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

La información fue rápidamente replicada por su colega Kevin Jiménez, quien confirmó el mismo escenario: “Se hace oficial la salida de Brian Rubio, el delantero vuelve a Mazatlán tal lo informado”.

Tweet placeholder

Publicidad

¿Cuántos goles hizo Rubio en Herediano?

En sus dos etapas como jugador florense, Brian Rubio disputó 39 partidos, anotó 13 goles y repartió 3 asistencias, cifras que explican por qué Jafet Soto intentó retenerlo.

Publicidad

ver también Jafet Soto está al tanto: la firme postura de Herediano sobre el futuro de Allan Cruz en pleno mercado de fichajes

Ahora, el delantero tendrá una nueva oportunidad de reivindicarse en México: con Mazatlán registra 9 goles y 4 asistencias en 78 participaciones, y el Clausura que se avecina será una prueba decisiva para su futuro.