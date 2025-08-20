Sorpresa en Guatemala: la joya que ilusiona a Luis Fernando Tena se marcha a un grande de Sudamérica

Guatemala entera se encuentra en medio de una sorpresa absoluta. Se supo que la joya que ilusiona a Luis Fernando Tena tendrá nuevo destino. Cuando corren tiempos sumamente complejos, este futbolista se mueve hacia un multicampeón.

Marvin Ávila Jr. tiene solamente 17 años. Es una de las más grandes promesas en el fútbol chapín, por lo que su nombre jamás pasa desapercibido. En lo que va de la temporada, se ganó la titularidad en Antigua GFC y se convirtió en pieza clave.

Ávila jugó siete partidos en este semestre, en los que fue desequilibrante y hasta se anotó una asistencia. Esto llamó la atención de varios, no solamente de Tena, quien siguió atentamente su sorprendente rendimiento en los equipos juveniles.

En la Selección Nacional Sub-15, metió ocho goles en cuatro partidos. Ya en la Sub-17, fueron 13 tantos en 10 juegos. Mientras tanto, en la Sub-20, consiguió tres anotaciones en sus 13 disputas. Esto lo llevó a un gigante de Sudamérica.

Guatemala celebra la partida de Marvin Ávila hacia un gigante de Sudamérica

Según confirmaron varios medios que siguen el día a día de Antigua GFC, la joya de 17 años tendrá su lugar en Gremio de Porto Alegre. Será la gran oportunidad de su joven carrera y está decidido a aprovecharla, por lo que se pudo observar.

En septiembre, Martin Ávila Jr. viajará a Brasil para realizar una prueba con este equipo. En caso de que guste a los dirigentes y lo vean adaptable a la plantilla, le enviarán una oferta formal a Antigua GFC. A priori, no habría problema alguno.

Marvin Ávila Jr. tiene todo listo para dejar Guatemala y jugar en Gremio (Manuel López).

La aventura de Ávila comenzaría el próximo domingo, no sin antes jugar la sexta jornada del Torneo Apertura 2025. Los Coloniales recibirán a Mixco, puntero de la Liga Nacional de Guatemala, en el Estadio Pensativo el viernes por la tarde.