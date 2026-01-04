Es tendencia:
Mientras Olimpia pierde a Marcos Montiel, Carlos Pineda confirma la noticia que toda Honduras desea saber para 2026

El futbolista hondureño ha tomado una rotunda determinación de cara al futuro. Y en este equipo va a jugar en el 2026.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Carlos Pineda ha tomado la decisión sobre su club para el 2026.
Carlos Pineda ha tomado la decisión sobre su club para el 2026.

Hace unos días se confirmó que Marcos Montiel no va a seguir en Olimpia en el 2026. El contención se marcha tras dos torneos vestidos de blanco.

Montiel ha fichado por el Mushuc Run de la primera división de Ecuador y esto ha levantado el rumor de una posible vuelta de Carlos Pineda, un canterano del Olimpia.

La decisión de Carlos Pineda con un posible regreso a Olimpia

Los aficionados han pedido a Pineda ante la salida de Montiel. Recordemos que Carlos se fue de Olimpia porque no dieron lo que pedía en términos de salario y que el Sporting FC de Costa Rica si cumple.

Ya con seis meses jugadores en Costa Rica, Pineda está a gusto y como informa diario el Once, se va a quedar a cumplir su contrato.

Pineda 16 partidos en su primer semestre, siendo titular en casi todos esos encuentros.

Carlos está convocado por su nuevo DT, Andrés Carevic para el 14 de enero. El contrato de Pineda con ellos finaliza hasta el mes de junio y Olimpia tendrá que esperar para su regreso.

Eduardo Espinel deberá buscar otro perfil de contención y seguramente irá al mercado extranjero para traer el 5 que queda vacío.

