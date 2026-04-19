La estrategia de Comunicaciones y el Fantasma Figueroa para enfrentar a Guastatoya en la lucha por la permanencia

La lucha por la permanencia en la Liga Nacional de Guatemala ha entrado en su momento más dramático. Tras consumarse el descenso de Deportivo Achuapa en la jornada 20, ahora solo queda una plaza por definir rumbo a la Primera División, y son seis equipos los que siguen bajo amenaza: Mictlán, Malacateco, Guastatoya, Comunicaciones, Cobán Imperial y Deportivo Marquense. Cada punto vale oro y cualquier error podría marcar el destino de uno de estos históricos clubes.

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En medio de esta intensa batalla, Comunicaciones afrontará un duelo crucial ante Guastatoya, un enfrentamiento que podría cambiar radicalmente la parte baja de la tabla acumulada. El equipo dirigido por Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa sabe que no tiene margen de error, ya que una derrota podría enviarlo directamente a la zona roja en uno de los momentos más delicados del torneo.

Comunicaciones busca respaldo total en el estadio

Consciente de la magnitud del partido, la Junta Directiva de los cremas ha decidido tomar medidas para asegurar un ambiente favorable en el estadio Cementos Progreso. En un esfuerzo por llenar las gradas y fortalecer el respaldo al plantel, el club anunció que las mujeres tendrán ingreso gratuito para este compromiso vital, buscando convertir el estadio en una fortaleza en una noche determinante.

La institución crema hizo oficial la iniciativa a través de sus plataformas: “El fútbol se disfruta más cuando la vivimos juntos. El estadio se vive en familia. Este lunes 20 las mujeres entran gratis al estadio Cempro”, publicó el club, generando una respuesta positiva entre la afición, que entiende la importancia de acompañar al equipo en este momento crítico.

La promoción será válida en las localidades de General Norte, Preferencia y Tribuna, mientras que en Palco las aficionadas deberán pagar el valor normal del boleto. Más allá del beneficio económico, el mensaje del club es claro: necesitan a su gente, necesitan un estadio lleno y una atmósfera que impulse a los jugadores a dar un paso firme hacia la permanencia.

Actualmente, Comunicaciones ocupa la octava posición de la tabla acumulada con 52 puntos, pero la tranquilidad está lejos de existir. La distancia respecto a la zona de descenso es de apenas dos unidades, una diferencia mínima que convierte el partido ante Guastatoya en una auténtica final anticipada. Un tropiezo podría dejar a los albos en una situación límite.

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La presión es enorme para el conjunto crema, que pasó de pelear por títulos a luchar por evitar el descenso, una realidad inesperada para uno de los clubes más grandes del país. Este lunes, Comunicaciones no solo se juega tres puntos: se juega el orgullo, la estabilidad deportiva y la posibilidad de mantenerse en la máxima categoría del fútbol guatemalteco.