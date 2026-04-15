Así quedó la tabla de posiciones del Clausura 2026 y la acumulada de la Liga Nacional tras la victoria de Marquense

El Torneo Clausura 2026 de Guatemala disputará la vigésima jornada este miércoles y jueves con partidos vibrantes, que marcarán el camino de varios equipos que buscan meterse a la fase final y también los que pelean por no descender.
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La fecha 20 arrancó en el estadio Guillermo Slowing de Amatitlán, donde Deportivo Marquense sorprendió al ganar 1-0 en condición de visita a Aurora y así dar un paso firme por seguir en la Liga Nacional.
Por otra parte, el platillo fuerte será el Clásico 334 cuando Municipal reciba la visita de Comunicaciones en el estadio Manuel Felipe Carrera, en el que ambos intentarán luchar por sus respectivos objetivos.
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En los encuentros del jueves, Deportivo Mictlán recibirá la visita de Mixco, luego Malacateco hará los honores a Cobán y por último, Xelajú enfrentará a Achuapa en duelos que también son vitales por la zona baja del acumulado.
La tabla de posiciones del Clausura 2026
La tabla de posiciones acumulada 2025/26
Así sigue la jornada 19 de la Liga Nacional de Guatemala
Miércoles 15 de abril
- Aurora 0-1 Marquense
- Guastatoya vs Antigua GFC – 18:00 horas
- Municipal vs Comunicaciones – 20:00 horas
Jueves 16 de abril
- Mictlán vs Mixco – 17:00 horas
- Malacateco vs Cobán Imperial – 19:00 horas
- Xelajú vs Achuapa – 21:00 horas