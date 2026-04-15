Así quedó la tabla de posiciones del Clausura 2026 y la acumulada de la Liga Nacional tras la victoria de Marquense

El Torneo Clausura 2026 de Guatemala disputará la vigésima jornada este miércoles y jueves con partidos vibrantes, que marcarán el camino de varios equipos que buscan meterse a la fase final y también los que pelean por no descender.

ver también Municipal vs. Comunicaciones: a qué hora y dónde ver el Clásico 337 de la Liga Nacional de Guatemala

La fecha 20 arrancó en el estadio Guillermo Slowing de Amatitlán, donde Deportivo Marquense sorprendió al ganar 1-0 en condición de visita a Aurora y así dar un paso firme por seguir en la Liga Nacional.

Por otra parte, el platillo fuerte será el Clásico 334 cuando Municipal reciba la visita de Comunicaciones en el estadio Manuel Felipe Carrera, en el que ambos intentarán luchar por sus respectivos objetivos.

ver también Fuerte golpe en Municipal: Mario Acevedo se queda sin otra pieza clave para el Clásico 337

En los encuentros del jueves, Deportivo Mictlán recibirá la visita de Mixco, luego Malacateco hará los honores a Cobán y por último, Xelajú enfrentará a Achuapa en duelos que también son vitales por la zona baja del acumulado.

La tabla de posiciones del Clausura 2026

La tabla de posiciones acumulada 2025/26

Publicidad

Publicidad

Así sigue la jornada 19 de la Liga Nacional de Guatemala

Miércoles 15 de abril

Aurora 0-1 Marquense

Guastatoya vs Antigua GFC – 18:00 horas

Municipal vs Comunicaciones – 20:00 horas

Jueves 16 de abril

Mictlán vs Mixco – 17:00 horas

Malacateco vs Cobán Imperial – 19:00 horas

Xelajú vs Achuapa – 21:00 horas