Haití 1-0 Nueva Zelanda EN VIVO: los caribeños están ganando con gol de Providence – minuto a minuto

Las condiciones climáticas impiden que el juego dé inicio a la hora programada y se retrasará unos minutos.

Luego de 36 minutos de retraso, Haití y Nueva Zelanda ya se enfrentan en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

Los caribeños son veloces a la contra y Casimir puso el balón en el área y la defensa neozelandesa se enreda, pero saca el balón.

Tim Payne falla en la marca y Ruben Providence desequilibra la defensa de Nueva Zelanda para definir de forma exquisita. 1-0 ganan los caribeños.

Chris Wood sacó una chilena, pero el portero Placide reaccionó en el fondo para quedarse con el balón.

Randall lo intenta desde fuera del área y el balón pasa rosando el travesaño de Placide. Reacciona Nueva Zelanda.

Los caribeños están derrotando a la Nueva Zelanda de Tim Payne.

Placide se vuelve a lucir tras un remate de cabeza de Stamenic.

Providence saca el remate, pero Tim Payne se juega el físico y se lanza para evitar el segundo.

La selección de Tim Payne no encuentra soluciones en ofensiva para igualar el marcador.

Tim Payne no va más en el terreno de juego tras ser sustituido en el entretiempo. Elliot tomó su lugar.

Sigue el minuto a minuto del amistoso que enfrenta a la Nueva Zelanda de Tim Payne ante Haití. Un duelo de mundialistas en la fecha FIFA.

Haití y Nueva Zelanda inician su camino de preparación de cara al Mundial de 2026 en la que ambas selecciones estarán presentes. En esta ocasión, se enfrentan en un duelo amistoso que durante las últimas horas ha ido ganando atractivo por la presencia de Tim Payne.

El lateral derecho de los neozelandeses ganó popularidad tras una campaña en redes sociales impulsada por el influencer argentino Valen Scarsini, conocido como “El Scarso” que hizo explotar las redes sociales de Payne. El fenómeno tenía como objetivo hacer protagonista del Mundial 2026 al futbolista menos seguido en redes sociales y vaya que se cumplió con creces.

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El futbolista pasó de tener 4 mil 715 seguidores a superar los 4 millones en su cuenta de Instagram en apenas cinco días desde que surgió el fenómeno viral en el que surgió hasta una canción inspirada en el jugador.

Payne será titular para enfrentar a los caribeños en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida en Estados Unidos.

Mientras tanto, los caribeños buscarán sorprender en el encuentro que, aunque sea de preparación, lo utilizarán para sacar conclusiones de cara a la Copa del Mundo en la que enfrentarán a Escocia, Brasil y Marruecos.

¿Quién es Tim Payne?

Timothy John Payne nació el 10 de enero de 1994 en Auckland, Nueva Zelanda y a sus 32 años cuenta con una gran trayectoria futbolística en su país.

El jugador debutó en 2010 en las juveniles de Auckland City para posteriormente pasar al primer equipo. Posteriormente pasó a jugar en el Waitakere United, donde fue dos veces campeón de Nueva Zelanda.

En 2012 dio el saltó al fútbol de Inglaterra tras ser fichado por el Blackburn Rovers, pero después regresó a su país y también tuvo un paso por Estados Unidos, donde jugó en el Portland Timbers 2. Ahora, desde hace siete años, juega para el Wellington Phoenix, club con el que está ligado hasta 2028.

Nueva Zelanda hará el debut en la Copa del Mundo de 2026 el próximo 15 de junio ante Irán tras 15 años de ausencia en este tipo de torneos. Además, jugarán el 21 y 26 de junio ante Egipto y Bélgica, respectivamente.

A qué hora y por dónde ver

El juego está programado para dar inicio a las 6:00 p.m. de la tarde (hora de Centroamérica), 9:00 de la noche (en Argentina) y 8:00 p.m. (hora de Estados Unidos. Este partido será transmitido a través de FIFA+, ESPN y Disney+.