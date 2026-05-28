Sigue la limpia en Comunicaciones: El Fantasma Figueroa le muestra la salida a otro jugador

Comunicaciones FC continúa atravesando una profunda reestructuración de plantilla de cara al Torneo Apertura 2026 de Guatemala y este jueves confirmó oficialmente una nueva salida dentro del proyecto encabezado por Marco Antonio Figueroa. El defensor nacional José Gálvez dejó de pertenecer a la institución alba tras quedar completamente fuera de los planes deportivos del cuerpo técnico.

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La etapa de Gálvez con Comunicaciones estuvo marcada por la falta de continuidad desde su llegada al club. Aunque arribó con expectativas importantes, nunca logró consolidarse dentro del once titular y en el más reciente campeonato prácticamente no tuvo protagonismo bajo la dirección de Marco Antonio Figueroa, quien desde hace meses había adelantado que realizaría una fuerte limpieza en el plantel.

El conjunto crema hizo oficial la noticia mediante un comunicado difundido en sus redes sociales. “Comunicaciones FC informa que José Gálvez no continuará formando parte de nuestra institución. Agradecemos profundamente su entrega, profesionalismo y compromiso defendiendo nuestros colores durante su etapa en el club, y le deseamos muchos éxitos en sus próximos retos”, publicó la institución capitalina.

La salida de José Gálvez confirma la limpieza en Comunicaciones

Con la salida del defensor nacional, ya son ocho los futbolistas oficialmente dados de baja por el club albo en medio de la reestructuración. Gálvez se suma a nombres como Jorge Moreno, Wilson Pineda, Deyner Padilla, José María Calderón, José Grajeda, Erik González y Edy Palencia, todos apartados del proyecto para la próxima temporada.

Además, otros movimientos podrían concretarse en las próximas horas. Los extranjeros Gael Sandoval y Dairon Reyes ya se despidieron públicamente a través de sus redes sociales, aunque sus salidas todavía no han sido oficializadas por la institución. En el caso del atacante cubano, todavía existen conversaciones abiertas para definir si permanecerá o no dentro del plantel.

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Mientras continúan las bajas, Comunicaciones trabaja silenciosamente en la conformación del nuevo equipo con el que buscará volver al protagonismo en el fútbol guatemalteco. La directiva y el cuerpo técnico saben que el próximo campeonato será determinante para cambiar la imagen mostrada durante el último semestre y devolver al club albo a la pelea por el título nacional.