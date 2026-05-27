El Fantasma Figueroa sigue con la limpia: Otro canterano de Comunicaciones queda fuera para el Apertura 2026

Comunicaciones atraviesa una etapa de profundos cambios tras un semestre lleno de altibajos. Luego de luchar por evitar el descenso y quedarse a un paso de disputar la final del campeonato, el club albo comenzó oficialmente su proceso de reestructuración pensando en el Torneo Apertura 2026, donde buscará recuperar el protagonismo perdido en los últimos meses.

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El encargado de liderar este nuevo proyecto continúa siendo Marco Antonio Figueroa, aunque su continuidad todavía no está completamente garantizada. A pesar de ello, el estratega chileno ya empezó a tomar decisiones importantes sobre la conformación del plantel y desde el torneo pasado había adelantado que al menos 12 futbolistas abandonarían la institución.

Las primeras bajas confirmadas fueron las de Edy Palencia, Erik González, José Grajeda, Josemaría Calderón, Deyner Padilla y Wilson Pineda, jugadores que dejaron de entrar en los planes deportivos del cuerpo técnico. Sin embargo, en las últimas horas se produjo una salida que generó especial atención dentro del entorno crema por tratarse de uno de los talentos formados en casa.

La salida de Jorge Moreno marca otro cambio importante en Comunicaciones

El club confirmó oficialmente la salida del guardameta Jorge Moreno, canterano albo y recordado por haber sido parte de la histórica Selección Sub-20 de Guatemala que disputó el Mundial de Argentina 2023. Moreno era considerado una de las grandes promesas de la institución, aunque nunca logró consolidarse ni recibir continuidad bajo la dirección de Marco Antonio Figueroa.

Durante esta segunda etapa en Comunicaciones, el arquero prácticamente quedó relegado y sin oportunidades importantes dentro del primer equipo. Ahora, el futbolista buscará un nuevo destino que le permita sumar minutos y relanzar una carrera que durante años estuvo marcada por grandes expectativas dentro del fútbol guatemalteco.

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La limpieza en el plantel todavía no termina. Dentro del club también se manejan posibles salidas adicionales, entre ellas la del mexicano Gael Sandoval, quien incluso ya se despidió públicamente, así como la situación del defensor Ernesto Monreal, cuya continuidad aún no está definida