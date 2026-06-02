Reapareció Kenneth Vargas: su mensaje en redes sociales tras ser separado de Alajuelense

El delantero rompió el silencio en sus plataformas digitales en medio de la incertidumbre por su futuro deportivo. Alajuelense busca la forma de rescindir su contrato tras el escándalo de indisciplina.

Kenneth Vargas tiene los días contados en Liga Deportiva Alajuelense. Por el episodio de indisciplina que protagonizó con su compañero Alejandro Bran, la directiva rojinegra decidió separarlo del primer equipo y ahora busca interrumpir el préstamo que acordó con el club dueño de su ficha, Hearts de Escocia, hasta el 31 de diciembre.

Mientras tanto, el delantero de 24 años se pone a punto físicamente por fuera del grupo al igual que Bran desde el comienzo de la pretemporada. “Ellos tienen un plan de entrenamiento distinto que no lo hacen con el resto de los jugadores”, explicó León Weinstock, miembro de la Junta Directiva.

Con su futuro en stand-by, pues las negociaciones se enfriaron entre Hearts y Kalamata, el equipo del fútbol griego que estaba seriamente interesado en ficharlo, y después de días donde le llovieron críticas por su reincidencia en situaciones indebidas lejos de los terrenos de juego, Vargas reapareció este martes en redes sociales.

El mensaje de Kenneth Vargas tras ser excluido de Alajuelense

“Feliz cumpleaños, hermanita”, escribió Kenneth Vargas en la historia posando junto a su hermana que subió a Instagram. Un saludo muy especial y que denota cómo está pasando el ariete los últimos días: rodeado por sus seres queridos. Esta publicación le pone fin a una semana de silencio en su cuenta oficial.

(Foto: captura de Instagram)

¿Qué sigue para Vargas?

Tras ser desafectado de Alajuelense y la Selección de Costa Rica (perdiéndose una fecha FIFA histórica, en la que los dirigidos por Fernando Batista cayeron 1-3 ante Colombia y este 10 de junio se enfrentarán a Inglaterra), Vargas mantiene vínculo laboral con los manudos.

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De acuerdo a lo apuntado por el periodista Kevin Jiménez en el programa Seguimos, el ex Herediano debería reintegrarse al grupo si no llega una oferta por él: “Si no consiguen una opción en el exterior, tienen que quedarse con el primer equipo. Es más, lo que la Liga hizo de mandar a Joh Paul Ruiz, Creichel y los que estuvieron en su momento en el Alto Rendimiento, es ilegal”.

En resumen

Kenneth Vargas reapareció en Instagram con un mensaje familiar tras una semana de inactividad por su polémica separación de la Liga Deportiva Alajuelense.

con un mensaje familiar tras una semana de inactividad por su polémica separación de la Liga Deportiva Alajuelense. Con las negociaciones caídas entre el Hearts de Escocia y el Kalamata de Grecia, el futbolista de 24 años se entrena de forma diferenciada a la espera de una oferta en el extranjero .

. De no concretarse su salida al fútbol internacional, Alajuelense se vería obligado por ley a reintegrar a Vargas al primer equipo para evitar una falta laboral.