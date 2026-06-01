Alarma en Comunicaciones: Dairon Reyes negocia con otro equipo de Guatemala y peligra su renovación

El mercado de fichajes del fútbol guatemalteco va tomando color con miras al Torneo Apertura 2026. Y uno de los temas más candentes de las últimas horas refiere al futuro del mediocampista cubano Dairon Reyes, quien finalizó su contrato con Comunicaciones.

Después de erigirse como una de las figuras del equipo en un difícil semestre, donde consiguieron el gran objetivo: salvarse del descenso, e incluso llegaron hasta las semifinales, Reyes encendió las alarmas de la afición Crema con una historia de Instagram que subió desde Costa Rica.

Sin embargo, al poco tiempo trascendió que la negociación entre el club y el volante de 22 años para extender su ligamen iba bien encaminada. Pero desde entonces han pasado varios días sin novedades al respecto. Únicamente se anunciaron las renovaciones de dos futbolistas: Fredy Pérez y Arnold Barrio, y un total de diez salidas.

Xelajú MC quiere a Dairon Reyes

A esta situación de incertidumbre se le sumó el serio interés de Xelajú por quedarse con Dairon Reyes. Y también una cuota de morbo, porque los quetzaltecos tentaron con éxito hace días al zaguero mexicano Ernesto Monreal, quien le habría dado a entender a la directiva de Comunicaciones que iba a renovar cuando ya tenía un precontrato firmado con los Chivos.

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“En principio, el plan era ir por un guardameta extranjero y ahí cerraban. En eso estaban cuando se enteraron de la posibilidad de negociar con Dairon Reyes”, informó el periodista Rodrigo Morales, de la página avocada a cubrir el día a día de los siete veces campeones de la Liga Nacional.

“Se han puesto un plazo: saber si entre hoy o mañana lo de Reyes es un sí o un no. Esos son los únicos dos caminos. ¿Qué pasa si él dice ‘sí’? Tendrían que buscar un guardameta nacional o nacionalizado”, cerró Morales. El apuntado de la directiva de Xelajú para suplir al lesionado Darío Silva bajo los tres palos es el costarricense Aarón Cruz, de reciente paso por Herediano.

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Encuesta¿En dónde debería seguir su carrera Dairon Reyes? ¿En dónde debería seguir su carrera Dairon Reyes? Ya votaron 0 personas

En el pasado Clausura 2026, el nacido en La Habana fue uno de los jugadores predilectos de Marco Antonio Figueroa. Y con cifras destadables a lo largo de los 28 partidos que disputó. Fue titular en 25 de ellos, aportando 10 goles y 3 asistencias.

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Datos clave

Tras ser una de las figuras de Comunicaciones en el último torneo, el volante cubano Dairon Reyes terminó su contrato y la renovación con los Cremas sigue en el aire.

terminó su contrato y la renovación con los Cremas sigue en el aire. Xelajú MC se metió de lleno en la pelea por el mediocampista de 22 años y le impuso un plazo inmediato de respuesta para definir su contratación.

para definir su contratación. Si Reyes acepta la propuesta de los Chivos, el club descartará ir por un portero internacional para no saturar los cupos de extranjeros.