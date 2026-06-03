De Alajuelense a Liberia: Saturnino Cardozo se refuerza con una promesa del CAR para el Apertura 2026

Liberia sumará un nuevo defensor a sus filas proveniente de Alajuelense. El semestre anterior tuvo rodaje en su club satélite, AD Sarchí.

Pese a que el presente mercado de fichajes es extenso, Municipal Liberia se posicionó rápidamente como uno de los equipos de la Primera División que más movimientos está teniendo con miras al Torneo Apertura 2026.

Los dirigidos por José Saturnino Cardozo quieren volver a ser protagonistas. Después de llegar a dos semifinales de manera consecutiva, el gran objetivo para el venidero semestre es superar esa barrera. Y para ello, necesitan reforzarse. Máxima, tomando en cuenta que perdieron a varias piezas importantes.

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Una de ellas, por ejemplo, es Yeison Molina. Pese a los intentos por retener al zaguero del “Diablo Mayor”, la billetera de Liga Deportiva Alajuelense y el deseo del jugador destrabaron la operación. También se fueron al club rojinegro Daniel Chacón y John Paul Ruiz —otra figura— luego de que vencieran sus respectivos préstamos, poniéndole fin a su estancia en Ciudad Blanca.

Libera se queda con un juvenil de Alajuelense

Con el objetivo de fortalecer el carril derecho de la defensa y traerle competencia a Shawn Johnson, quien oficialmente se desvinculó de Herediano, los liberianos encontraron en Alajuelense a su próximo refuerzo. Se trata de un “cachorro” del CAR, con pasado reciente en selecciones menores: Emanuel Salazar.

“Salazar será nuevo jugador de Liberia procedente de Alajuelense, estaba en Sarchi”, adelantó este martes en sus redes sociales el periodista Kevin Jiménez, avezado en el mercado de piernas del fútbol nacional.

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Salazar, de 21 años, estuvo bajo las órdenes de Júnior Díaz el pasado semestre en el conjunto sarchiceño —del cual es propietario Joseph Joseph, presidente de la Liga—. Lastimosamente para las aspiraciones del lateral, se quedaron sin chances de clasificar a los cuartos de final en la Liga de Ascenso. Pero ahora, tendrá una oportunidad de mostrarse en la máxima categorías tras haber militado en Santos de Guápiles.