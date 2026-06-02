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Victoria oficializa la llegada de Rambo de León y confirma el cargo que tendrá en la Jaiba Brava

El legendario futbolista hondureño tendrá la oportunidad de ser parte del histórico club hondureño que ya hizo oficial su llegada.

José Rodas

Por José Rodas

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Julio César "El Rambo" de León fue anunciado como fichaje del Victoria. Foto: La Prensa.
Julio César "El Rambo" de León fue anunciado como fichaje del Victoria. Foto: La Prensa.

La reestructuración del Victoria es una realidad y su nuevo presidente Carlos Eduardo Espina anunció este martes la incorporación de Julio César “Rambo” de León, fichaje que oficializó en sus redes sociales.

El legendario futbolista hondureño fue anunciado como el nuevo entrenador de las reservas del club que buscará su retorno a la primera división del torneo catracho.

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La llegada de “Rambo” se una a la de Carlos “Chato” Padilla, quien hace algunos días fue anunciado como el director técnico del primer equipo con el que ya logró ascender en una primera etapa.

De esta forma, Carlos Espina busca impulsar las divisiones inferiores del equipo, aprovechando que La Ceiba es una de las zonas con más talentos futbolístico en la historia de Honduras. Ahora, “Rambo” recibe la oportunidad que tanto estaba esperando para demostrar su capacidad en los banquillos.

El exjugador hondureño aportará toda la experiencia que adquirió durante su paso por diferentes clubes de Italia, donde se convirtió en uno de los máximos referentes para los jugadores hondureños en el exterior.

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“Una leyenda del fútbol hondureño se suma a la familia de la jaiba. ¡Bienvenido Rambo de León!”, escribió el club en su cuenta de Facebook.

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