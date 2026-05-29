El Fantasma sigue con la limpia: Comunicaciones suma nueve salidas y todavía faltan más

Comunicaciones FC continúa con una profunda reestructuración de cara al Torneo Apertura 2026. Tal como lo adelantó el entrenador chileno Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa, el plantel sufriría cambios importantes tras una temporada irregular, y poco a poco las bajas comienzan a acumularse en el conjunto albo, que busca recuperar el protagonismo perdido en los últimos campeonatos.

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La más reciente salida confirmada es la del defensor guatemalteco Walter García, futbolista que no logró consolidarse en el equipo y que finalmente quedó fuera de los planes del cuerpo técnico. Su desvinculación se suma a una larga lista de jugadores que ya fueron notificados de que no continuarán vistiendo la camiseta crema para la próxima campaña en Guatemala.

Walter García se suma a la lista de bajas en la limpieza alba

La salida de García no sorprende dentro del entorno de Comunicaciones, tomando en cuenta que fue uno de los jugadores más cuestionados por la afición durante la última temporada. El defensor llegó hace un año con la expectativa de aportar experiencia y solidez en la zaga, pero nunca logró ganarse plenamente la confianza de los seguidores ni del cuerpo técnico que encabeza el Fantasma Figueroa.

Los números reflejan su discreto paso por la institución. Durante su etapa con los cremas disputó 20 partidos y acumuló 1,123 minutos, registros que terminaron siendo insuficientes para convencer a la directiva de extender su permanencia en el club. Con su salida, el proceso de renovación del plantel continúa tomando forma.

Hasta el momento, ya son nueve futbolistas los que han sido dados de baja por la institución. La lista está integrada por Edy Palencia, Erick González, José Grajeda, Josemaría Calderón, Deyner Padilla, Wilson Pineda, Manuel Moreno, José Gálvez y ahora Walter García, evidenciando la magnitud de los cambios que se avecinan en el cuadro capitalino.

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Mientras siguen oficializándose las salidas, la dirigencia también trabaja en las renovaciones de contrato y en la búsqueda de nuevos refuerzos. El objetivo es claro: construir un equipo competitivo que le permita a Comunicaciones volver a pelear por los títulos y poner fin a una sequía que mantiene impaciente a una de las aficiones más exigentes del fútbol guatemalteco.