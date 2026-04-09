“Golpe duro”: El Fantasma Figueroa y Comunicaciones confirman lesión de gravedad de una de sus figuras para la parte vital del Clausura 2026

Comunicaciones recibió un duro golpe en la recta final del campeonato tras confirmarse la baja de su delantero Erick Lemus. El atacante, conocido como “El Kuki”, fue sometido a una cirugía de ligamento cruzado, lesión que sufrió durante un entrenamiento reciente con el equipo.

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La noticia fue confirmada por el propio jugador, quien reveló que la intervención se realizó con éxito, aunque reconoció el impacto emocional del momento. “Hoy fui operado, todo bien… pero es un golpe duro”, expresó al portal Guatefutbol.com, dejando en evidencia la frustración por perderse lo que resta del torneo.

La gravedad de la lesión deja a Lemus fuera por todo el Torneo Clausura 2026, y su proceso de recuperación podría extenderse incluso hasta buena parte del Apertura 2026. Esto representa una baja sensible para el ataque crema, que pierde a una de sus opciones en ofensiva en un momento crucial.

Un reto más para los cremas

El equipo dirigido por Marco Antonio Figueroa deberá reorganizar su esquema ofensivo de cara a los próximos compromisos. La ausencia de Lemus obliga a buscar alternativas y ajustar el funcionamiento en ataque para mantener la competitividad.

El siguiente reto será este viernes ante Aurora FC, en un duelo programado para las 20:00 horas en el Complejo Deportivo Cempro. Un partido clave en el que Comunicaciones necesita sumar para seguir en la pelea.

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Actualmente, los cremas marchan terceros con 29 puntos, aún con aspiraciones de alcanzar la cima. Sin embargo, también mantienen un ojo en la tabla acumulada, donde ocupan la octava posición con 49 unidades, apenas a tres puntos de la zona de descenso, lo que convierte cada partido en una auténtica final.