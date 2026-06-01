Fin de los rumores: Comunicaciones confirma qué pasará con el futuro de Agustín Vuletich

El delantero argentino había llegado a los Cremas para jugar la parte final del Clausura 2026.

Agustín Vuletich era uno de los futbolistas que no sabía si continuaría en Comunicaciones en la próxima temporada. El delantero argentino llegó al equipo crema por un contrato especial a corto plazo en el final del Clausura 2026, por lo que debía definir su situación.

Este lunes, después de todas las salidas que anunció el Albo en sus redes sociales, fue el turno de dar a conocer la renovación de Vuletich. El delantero argentino, después de los rumores de Colombia y Arabia, finalmente seguirá siendo jugador de Comunicaciones.

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“Comunicaciones FC informa la renovación del jugador Agustín Vuletich con el primer equipo“, expresó el conjunto blanco en sus canales para oficializar la continuidad del delantero que arribó en abril de este 2026.

Con esta renovación, Vuletich se suma a las otras tres que anunció el club días atrás para afrontar el Apertura 2026. Anteriormente, Stheven Robles, Fredy Pérez y Arnold Barrios pusieron la firma para extender el vínculo con la institución crema.

En cuanto a las salidas del plantel, el club comunicó la baja de 10 jugadores desde que finalizó la temporada: Edy Palencia, Erik González, José Grajeda, Josemaría Calderón, Deyner Padilla, Wilson Pineda, Jorge Moreno, José Galvez, Walter García y Ernesto Monreal.

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¿Qué pasará con el futuro del Fantasma Figueroa?

Se espera que en los próximos días Comunicaciones confirme qué pasará con el contrato del Fantasma Figueroa. Todos los caminos conducen a que seguirá siendo el DT. Además, tendrán que llegar varios refuerzos ante la amplia limpieza del plantel.

En resumen

Comunicaciones oficializó este lunes la renovación del contrato del delantero argentino Agustín Vuletich.

oficializó este lunes la renovación del contrato del delantero argentino Agustín Vuletich. El atacante Agustín Vuletich se sumó a las extensiones previas de Robles, Pérez y Barrios.

se sumó a las extensiones previas de Robles, Pérez y Barrios. La institución crema ya ha comunicado la baja de 10 jugadores desde que finalizó la temporada.