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Polémica en la Liga Nacional: Guastatoya recibe un duro revés que beneficia a Comunicaciones para evitar el descenso

En la previa del duelo determinante por la tabla acumulada, Guastatoya es perjudicado por una decisión arbitral.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Los Cremas empiezan con ventaja.
© Prensa Guastatoya - ComunicacionesLos Cremas empiezan con ventaja.

Este lunes, Comunicaciones recibirá a Guastatoya en un juego que definirá gran parte del futuro de ambos en la Liga Nacional. En la penúltima jornada del Clausura 2026, los Cremas buscarán sacar los tres puntos para salvarse del descenso de una vez por todas.

El equipo del Fantasma Figueroa parecía tener la situación controlada en la tabla acumulada. Sin embargo, la derrota en el Clásico 337 ante Municipal le generó un gran dolor de cabeza al conjunto blanco. Además, los resultados de los que ocupaban la zona roja tampoco lo ayudaron.

Por este motivo, el Albo está a sólo dos puntos del segundo equipo que estaría por descender a Primera División, que es justamente Guastatoya. El Pecho Amarillo está en la zona roja y necesita los puntos en el Cementos Progreso como agua en el desierto.

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Guastatoya tiene tres suspendidos para enfrentar a Comunicaciones

Insólitamente, este sábado se filtró que el conjunto comandado por Pablo Centrone tiene a tres futbolistas extranjeros suspendidos y que no podrán estar el lunes en su visita a Comunicaciones.

El costarricense Keyshwen Arboine y el argentino Santiago Gómez vieron la tarjeta amarilla en el duelo reciente contra Antigua GFC. Ambos llegaron a la cuarta y no podrán jugar en uno de los juegos más importantes de la Liga Nacional.

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A estas dos bajas, hay que sumarle la expulsión del paraguayo Kevin Fernández. El mediocampista que había ingresado en el primer tiempo por una lesión de Aguilar vio la roja directa a los 72′. Con estas tres bajas, Centrone deberá armar el equipo para evitar el descenso.

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